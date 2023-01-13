https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине
Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:33
2023-01-13T15:33
2023-01-13T16:24
в мире
германия
польша
украина
нато
анджей дуда
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета Handelsblatt.По словам Хофман, власти ФРГ пока не получали от стран-партнеров, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику.В декабре прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст роту танков Leopard Украине в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется. После этого финский лидер Саули Ниинисте подчеркнул, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках техники, но ее количество будет небольшим.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844571980.html
https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html
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в мире, германия, польша, украина, нато, анджей дуда
В мире, Германия, Польша, Украина, НАТО, Анджей Дуда
15:33 13.01.2023 (обновлено: 16:24 13.01.2023)
Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине
Правительство ФРГ предостерегло Польшу от передачи Украине танков Leopard без разрешения