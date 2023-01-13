https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине

Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Правительство Германии сделало предупреждение Польше по Украине

Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:33

2023-01-13T15:33

2023-01-13T16:24

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анджей дуда

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Передача Польшей танков Leopard Украине без разрешения Берлина будет противозаконной, цитирует представителя правительства Германии Кристиане Хофман газета Handelsblatt.По словам Хофман, власти ФРГ пока не получали от стран-партнеров, в частности Польши и Финляндии, запросов на разрешение отправить Киеву поставленную им ранее военную технику.В декабре прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст роту танков Leopard Украине в рамках международной коалиции, которая сейчас формируется. После этого финский лидер Саули Ниинисте подчеркнул, что его страна готова рассмотреть возможность участия в поставках техники, но ее количество будет небольшим.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844571980.html

https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html

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в мире, германия, польша, украина, нато, анджей дуда