https://ria.ru/20230113/sud-1844584253.html
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 13.01.2023
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии
Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:57
2023-01-13T11:57
2023-01-13T11:57
россия
происшествия
москва
вооруженные силы рф
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0726d88684d770d5c30efadcd83f75c5.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, ее интересы представляет адвокат по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно УПК, участие защитника в подобных заседаниях является обязательным. Судя по всему, Белоцерковская* не стала искать адвоката по соглашению, чтобы тот представлял ее интересы в суде, в этой связи ей был назначен так называемый "бесплатный", или “государственный”, защитник. Чаще всего такие адвокаты в ходе заочного рассмотрения дела не отстаивают позицию обвиняемого, потому что фактически с ней не ознакомлены и даже не общались с подзащитным. Тем не менее, они могут оспаривать суть обвинения и обжаловать судебные акты, если сочтут их незаконными. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей и заочно арестована в России. Инициировано ее объявление в международный розыск.*Признана физлицом-иноагентом**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Imstagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html
https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html
россия
москва
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788432048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0c306943141a5220406f5e078e6704d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, мариуполь
Россия, Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ, Мариуполь
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии
Белоцерковскую* начали заочно судить по делу о распространении фейков о российской армии
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, ее интересы представляет адвокат по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно УПК, участие защитника в подобных заседаниях является обязательным. Судя по всему, Белоцерковская* не стала искать адвоката по соглашению, чтобы тот представлял ее интересы в суде, в этой связи ей был назначен так называемый "бесплатный", или “государственный”, защитник.
Чаще всего такие адвокаты в ходе заочного рассмотрения дела не отстаивают позицию обвиняемого, потому что фактически с ней не ознакомлены и даже не общались с подзащитным. Тем не менее, они могут оспаривать суть обвинения и обжаловать судебные акты, если сочтут их незаконными.
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе
и убийстве мирных жителей в Буче".
В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей и заочно арестована в России. Инициировано ее объявление в международный розыск.
*Признана физлицом-иноагентом
**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Imstagram) запрещена в России как экстремистская