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Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 13.01.2023
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Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 13.01.2023
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии
Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:57
2023-01-13T11:57
россия
происшествия
москва
вооруженные силы рф
мариуполь
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, ее интересы представляет адвокат по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно УПК, участие защитника в подобных заседаниях является обязательным. Судя по всему, Белоцерковская* не стала искать адвоката по соглашению, чтобы тот представлял ее интересы в суде, в этой связи ей был назначен так называемый "бесплатный", или “государственный”, защитник. Чаще всего такие адвокаты в ходе заочного рассмотрения дела не отстаивают позицию обвиняемого, потому что фактически с ней не ознакомлены и даже не общались с подзащитным. Тем не менее, они могут оспаривать суть обвинения и обжаловать судебные акты, если сочтут их незаконными. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей и заочно арестована в России. Инициировано ее объявление в международный розыск.*Признана физлицом-иноагентом**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Imstagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, мариуполь
Россия, Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ, Мариуполь
11:57 13.01.2023
 
Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии

Белоцерковскую* начали заочно судить по делу о распространении фейков о российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВероника Белоцерковская
Вероника Белоцерковская - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вероника Белоцерковская. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, ее интересы представляет адвокат по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно УПК, участие защитника в подобных заседаниях является обязательным. Судя по всему, Белоцерковская* не стала искать адвоката по соглашению, чтобы тот представлял ее интересы в суде, в этой связи ей был назначен так называемый "бесплатный", или “государственный”, защитник.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля 2022, 21:18
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
Чаще всего такие адвокаты в ходе заочного рассмотрения дела не отстаивают позицию обвиняемого, потому что фактически с ней не ознакомлены и даже не общались с подзащитным. Тем не менее, они могут оспаривать суть обвинения и обжаловать судебные акты, если сочтут их незаконными.
Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".
В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей и заочно арестована в России. Инициировано ее объявление в международный розыск.
*Признана физлицом-иноагентом
**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Imstagram) запрещена в России как экстремистская
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 15:34
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник
 
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