https://ria.ru/20230113/sud-1844584253.html

Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии

Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 13.01.2023

Белоцерковскую* начали заочно судить за фейки о российской армии

Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:57

2023-01-13T11:57

2023-01-13T11:57

россия

происшествия

москва

вооруженные силы рф

мариуполь

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской* о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, ее интересы представляет адвокат по назначению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Согласно УПК, участие защитника в подобных заседаниях является обязательным. Судя по всему, Белоцерковская* не стала искать адвоката по соглашению, чтобы тот представлял ее интересы в суде, в этой связи ей был назначен так называемый "бесплатный", или “государственный”, защитник. Чаще всего такие адвокаты в ходе заочного рассмотрения дела не отстаивают позицию обвиняемого, потому что фактически с ней не ознакомлены и даже не общались с подзащитным. Тем не менее, они могут оспаривать суть обвинения и обжаловать судебные акты, если сочтут их незаконными. Как полагает следствие, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская* из-за границы разместила в Instagram** на своей личной странице три публикации. В них содержалась "заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче". В настоящий момент Белоцерковская* находится за границей и заочно арестована в России. Инициировано ее объявление в международный розыск.*Признана физлицом-иноагентом**Деятельность Meta (соцсети Facebook, Imstagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html

https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html

россия

москва

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва, вооруженные силы рф, мариуполь