https://ria.ru/20230113/sud-1844543314.html

В Алтайском крае осудили организатора опасного аттракциона

В Алтайском крае осудили организатора опасного аттракциона - РИА Новости, 13.01.2023

В Алтайском крае осудили организатора опасного аттракциона

Организатора опасных аттракционов, на которых чуть не погибла девочка в Алтайском крае, осудили на 150 часов обязательных работ, сообщают в СУСК по региону. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:23

2023-01-13T09:23

2023-01-13T09:32

происшествия

алтайский край

барнаул

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 13 янв - РИА Новости. Организатора опасных аттракционов, на которых чуть не погибла девочка в Алтайском крае, осудили на 150 часов обязательных работ, сообщают в СУСК по региону. "Собранные Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что в 2017 году мужчина самостоятельно (кустарным способом) изготовил и установил на территории парка культуры и отдыха города Новоалтайска веревочную трассу "Веревкино-Парк". В июне 2022 года предприниматель в нарушении требований безопасности привлек в качестве инструктора несовершеннолетнюю девушку без ее надлежащего обучения и инструктирования, не осведомленную о правилах безопасной эксплуатации веревочного парка для потребителей, а также о правилах и принципе прохождения каждого этапа трассы. "Днем 22 июня 2022 года на аттракцион инструктором была допущена 11-летняя девочка, которая при прохождении этапа "Тарзанка" запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. При этом в нарушении требований индивидуальным предпринимателем не был разработан действенный план спасательных работ посетителей, в связи с чем инструктор не смогла оказать экстренную помощь потерпевшей", - отмечают в ведомстве. Спасли ребенка посетители парка, они освободили шею от страховочных тросов. "С признаками асфиксии ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь. Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимого виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/koleso-1843583291.html

https://ria.ru/20220808/orel-1808139574.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, алтайский край, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)