https://ria.ru/20230113/su-1844521345.html

Японцев поразило появление истребителей Су-30

Японцев поразило появление истребителей Су-30 - РИА Новости, 13.01.2023

Японцев поразило появление истребителей Су-30

Читатели портала Yahoo News Japan отреагировали на прибытие в Японию истребителей Су-30МКИ ВВС Индии для совместных учений. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:29

2023-01-13T02:29

2023-01-13T02:29

в мире

япония

индия

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су-30мки

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan отреагировали на прибытие в Японию истребителей Су-30МКИ ВВС Индии для совместных учений.Как отмечается в размещенной на портале статье, четыре таких истребителя, "основная сила учений", прибыли во вторник на базу военно-воздушных сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки для участия в совместных маневрах ВВС Японии и ВВС Индии под названием Via Guardian 23, стартующих 16 января. Это первое появление самолетов семейства Су-27 в Японии."Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолет — он и внешне красив!" – заявил пользователь hor."Как бы я хотел увидеть этот легендарный российский "Фланкер" (по кодификации НАТО. – ред.) вживую!" – написал est."Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы". – заметил kam."Хотя я и не люблю Россию, но самолет прекрасный! К сожалению, мы видим его только в играх. Грустно, что я не смог посетить церемонию его прибытия в Японию", - посетовал A."Хочу увидеть в исполнении этого истребителя знаменитые фигуры "кобра Пугачева", "кульбит", "крюк"", – отметил naka."Тридцать лет назад на одной из военных выставок Су-27 произвел фурор, когда на нем российский летчик-ас выполнил знаменитую невообразимую фигуру — "кобру Пугачева". И вот прошло 30 лет, и истребитель "Су" прибыл на нашу землю в Хякури. Правда, в составе индийских ВВС. Что это? Начало разрядки? Или, наоборот, предвестник грозного шторма?" – задумался kua.В Индии Су-30МКИ строит корпорация Hindustan Aeronautics Limited HAL. Контракт, заключенный между Москвой и Нью-Дели, предусматривал закупку и производство по лицензии 270 истребителей этого типа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211207/vooruzhenie-1762495382.html

https://ria.ru/20221229/brahmos-1842228604.html

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в мире, япония, индия, россия, нато, су-30мки