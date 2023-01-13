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Сотрудников охраны осудили за стрельбу девушки в детском саду Красноярска - РИА Новости, 13.01.2023
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Сотрудников охраны осудили за стрельбу девушки в детском саду Красноярска
Сотрудников охраны осудили за стрельбу девушки в детском саду Красноярска - РИА Новости, 13.01.2023
Сотрудников охраны осудили за стрельбу девушки в детском саду Красноярска
Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность детского сада, РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:12
2023-01-13T15:12
происшествия
красноярск
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россия
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность детского сада, куда проникла и произвела выстрел девушка, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Красноярского края. В конце марта 2022 года 19-летняя Полина Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив видневшееся из-под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. По данным пресс-службы, в пятницу Железнодорожный районный суд признал руководителя охранного предприятия Илью Косенкова и его сотрудницу Алину Богданову виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). "Косенковым и Богдановой были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья воспитателей… и воспитанников группы детского сада... Суд назначил Косенкову 2 года лишения свободы, Богдановой - 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, которого она в итоге застрелила из ружья. Девушку, которой, по информации источника РИА Новости в силовых структурах региона, двигала неприязнь к мужчинам, арестовали.
https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия
15:12 13.01.2023
 
Сотрудников охраны осудили за стрельбу девушки в детском саду Красноярска

Суд Красноярска приговорил сотрудников охраны к колонии за стрельбу девушки в детском саду

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 2 и 2,5 годам колонии главу и сотрудницу охранного предприятия, отвечавшего за безопасность детского сада, куда проникла и произвела выстрел девушка, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
В конце марта 2022 года 19-летняя Полина Дворкина проникла в детский сад №31 в Красноярске во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. В группе ее встретили три воспитателя и попросили выйти в раздевалку, заметив видневшееся из-под пальто ружье. Во время попытки отнять оружие произошел выстрел в сторону стены, гостья была задержана до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду.
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По данным пресс-службы, в пятницу Железнодорожный районный суд признал руководителя охранного предприятия Илью Косенкова и его сотрудницу Алину Богданову виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
"Косенковым и Богдановой были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что создало реальную угрозу для жизни и здоровья воспитателей… и воспитанников группы детского сада... Суд назначил Косенкову 2 года лишения свободы, Богдановой - 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным следствия, Дворкина пришла в детсад после ссоры с отцом, которого она в итоге застрелила из ружья. Девушку, которой, по информации источника РИА Новости в силовых структурах региона, двигала неприязнь к мужчинам, арестовали.
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