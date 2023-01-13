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Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих - РИА Новости, 13.01.2023
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:28
2023-01-13T20:28
специальная военная операция на украине
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В Минтруде напомнили, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в СВО засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников СВО также идет в двойном размере. Кадровые военные формируют пенсию по линии ведомств, в которых служат, добавили в министерстве.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
20:28 13.01.2023
 
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих

Минтруд подготовил проект учета службы добровольцем в стаж госслужащих

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"В стаж госслужащим будет засчитываться период службы добровольцем. Аналогично уже засчитывается в стаж у госслужащих период службы по мобилизации, а у граждан, работающих по найму, периоды службы добровольцем и по мобилизации. Действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", — рассказали в министерстве.
В Минтруде напомнили, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в СВО засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников СВО также идет в двойном размере.
Кадровые военные формируют пенсию по линии ведомств, в которых служат, добавили в министерстве.
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