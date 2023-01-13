https://ria.ru/20230113/stazh-1844753188.html

Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих

Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих - РИА Новости, 13.01.2023

Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих

Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:28

2023-01-13T20:28

2023-01-13T20:28

специальная военная операция на украине

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В Минтруде напомнили, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в СВО засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников СВО также идет в двойном размере. Кадровые военные формируют пенсию по линии ведомств, в которых служат, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html

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2023

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия