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Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих - РИА Новости, 13.01.2023
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:28
2023-01-13T20:28
2023-01-13T20:28
специальная военная операция на украине
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минтруд подготовил проект, которым предлагается засчитывать период службы добровольцем в стаж государственных служащих, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В Минтруде напомнили, что периоды службы мобилизованных и добровольцев в СВО засчитываются в страховой стаж как день за два. При этом специальный стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для участников СВО также идет в двойном размере. Кадровые военные формируют пенсию по линии ведомств, в которых служат, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд предложил засчитывать службу добровольцем в стаж госслужащих
Минтруд подготовил проект учета службы добровольцем в стаж госслужащих