https://ria.ru/20230113/stambul-1844621486.html
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще - РИА Новости, 13.01.2023
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще
Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:35
2023-01-13T14:35
2023-01-13T14:35
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СТАМБУЛ, 13 янв — РИА Новости. Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу."Линия Кагитхане — аэропорт Стамбула будет открыта в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал министр.По словам Караисмаилоглу, на маршруте запустят самые быстрые поезда во всей Турции — их скорость будет достигать 120 километров в час. Таким образом, из района Кагитхане на севере Стамбула до аэропорта можно будет добраться за 24 минуты.Ветка М11 свяжет с воздушной гаванью ряд районов города, участок от Кагитхане будет запущен в первую очередь. Всего на территории аэропорта запланированы три станции.Из России в стамбульский авиаузел прибывают рейсы "Аэрофлота", а также турецких авиакомпаний.
https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844591732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще
Ведущую к новому аэропорту Стамбула ветку метро откроют 22 января