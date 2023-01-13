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Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/stambul-1844621486.html
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще - РИА Новости, 13.01.2023
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще
Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:35
2023-01-13T14:35
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СТАМБУЛ, 13 янв — РИА Новости. Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу."Линия Кагитхане — аэропорт Стамбула будет открыта в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал министр.По словам Караисмаилоглу, на маршруте запустят самые быстрые поезда во всей Турции — их скорость будет достигать 120 километров в час. Таким образом, из района Кагитхане на севере Стамбула до аэропорта можно будет добраться за 24 минуты.Ветка М11 свяжет с воздушной гаванью ряд районов города, участок от Кагитхане будет запущен в первую очередь. Всего на территории аэропорта запланированы три станции.Из России в стамбульский авиаузел прибывают рейсы "Аэрофлота", а также турецких авиакомпаний.
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туризм, туристы, новости - туризм, стамбул, турция, аэропорт, метро
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Стамбул, Турция, Аэропорт, Метро
14:35 13.01.2023
 
Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще

Ведущую к новому аэропорту Стамбула ветку метро откроют 22 января

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 13 янв — РИА Новости. Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Линия Кагитхане — аэропорт Стамбула будет открыта в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал министр.

По словам Караисмаилоглу, на маршруте запустят самые быстрые поезда во всей Турции — их скорость будет достигать 120 километров в час. Таким образом, из района Кагитхане на севере Стамбула до аэропорта можно будет добраться за 24 минуты.
Ветка М11 свяжет с воздушной гаванью ряд районов города, участок от Кагитхане будет запущен в первую очередь. Всего на территории аэропорта запланированы три станции.

Из России в стамбульский авиаузел прибывают рейсы "Аэрофлота", а также турецких авиакомпаний.
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