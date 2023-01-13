https://ria.ru/20230113/stambul-1844621486.html

Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще

Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще - РИА Новости, 13.01.2023

Добираться от нового аэропорта Стамбула до центра города станет проще

Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:35

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СТАМБУЛ, 13 янв — РИА Новости. Ветку метро, ведущую к новому аэропорту Стамбула, планируется запустить 22 января, заявил в пятницу министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу."Линия Кагитхане — аэропорт Стамбула будет открыта в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана", — сказал министр.По словам Караисмаилоглу, на маршруте запустят самые быстрые поезда во всей Турции — их скорость будет достигать 120 километров в час. Таким образом, из района Кагитхане на севере Стамбула до аэропорта можно будет добраться за 24 минуты.Ветка М11 свяжет с воздушной гаванью ряд районов города, участок от Кагитхане будет запущен в первую очередь. Всего на территории аэропорта запланированы три станции.Из России в стамбульский авиаузел прибывают рейсы "Аэрофлота", а также турецких авиакомпаний.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, стамбул, турция, аэропорт, метро