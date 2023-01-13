https://ria.ru/20230113/ssha-1844766581.html

Власти Франции обеспокоены возможным шпионажем США, пишут СМИ

Власти Франции обеспокоены возможным шпионажем США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Франции обеспокоены возможным шпионажем США, пишут СМИ

Власти Франции обеспокоены тем, что американские специалисты, направленные в ЕС для помощи в борьбе с кибератаками, могут использовать эту возможность для... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:56

2023-01-13T21:56

2023-01-13T21:56

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ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Власти Франции обеспокоены тем, что американские специалисты, направленные в ЕС для помощи в борьбе с кибератаками, могут использовать эту возможность для шпионажа, сообщила в пятницу газета Monde. "Работа по технической поддержке командами американских кибервоенных, которая все чаще проводится в европейских странах, в особенности после начала конфликта на Украине, чтобы отследить возможное российские вмешательство, вызывают беспокойство", - сообщило СМИ со ссылкой на главу командования сил киберобороны ВС Франции (ComCyber) Эмерика де Бонмезона. Как отмечает СМИ, Бонмезон ранее уже выражал настороженность по поводу роста американского присутствия в киберпространстве ЕС, называя операции американских специалистов по кибербезопасности "достаточно агрессивным". Он отметил, что предоставление доступа к европейским информационным сетям для кибервоенных США представляет для стран ЕС риск подвергнуть себя американскому влиянию на их политику. "С точки зрения кибербезопасности, сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит и для шпионажа", - пишет СМИ. Издание отмечает, что, согласно опубликованным Пентагоном в конце 2022 года данным, с 2018 года в 18 странах ЕС, преимущественно восточноевропейских, было проведено порядка 30 подобных операций.

https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html

франция

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, франция, украина, сша, евросоюз, вооруженные силы франции, министерство обороны сша