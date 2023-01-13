https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html

В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах

В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах - РИА Новости, 13.01.2023

В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах

Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:16

2023-01-13T19:16

2023-01-13T19:38

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в статье для портала That Shelf.Кинокартину сняли два года назад, она должна была выйти на экраны весной 2022 года. По данным зарубежных СМИ, фильм не допустили в прокат из-за наличия негативного образа украинцев. Тогда режиссеру посоветовали изменить некоторые сцены киноленты и убрать из них указания на национальность гангстеров, писала газета Daily Mail."Перенос выхода фильма с 2022-го на 2023-й немного смягчил проблему, но отказ от изменения национальности головорезов вызовет критику. Учитывая, как просто это было исправить за год, странно, что Ричи оставил все как есть", — говорится в рецензии Биггса.Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем. Он сыграл шпиона Орсона Фортуну. По сюжету преступная группировка, состоящая из украинских гангстеров, пытается приобрести смертоносное оружие.В среду Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Там он пообещал, что третьей мировой войны не будет. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

лас-вегас, лос-анджелес, владимир зеленский, сша, в мире, украина