19:16 13.01.2023 (обновлено: 19:38 13.01.2023)
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах
Американский кинокритик Биггс раскритиковал Гая Ричи за фильм с украинскими гангстерами
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в статье для портала That Shelf.
Кинокартину сняли два года назад, она должна была выйти на экраны весной 2022 года. По данным зарубежных СМИ, фильм не допустили в прокат из-за наличия негативного образа украинцев. Тогда режиссеру посоветовали изменить некоторые сцены киноленты и убрать из них указания на национальность гангстеров, писала газета Daily Mail.
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
1 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
2 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
© Miramax Films (2023)
Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
3 из 5
Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
4 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)
Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
5 из 5
Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
1 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
2 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
3 из 5
Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
4 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
5 из 5
Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
"Перенос выхода фильма с 2022-го на 2023-й немного смягчил проблему, но отказ от изменения национальности головорезов вызовет критику. Учитывая, как просто это было исправить за год, странно, что Ричи оставил все как есть", — говорится в рецензии Биггса.
Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем. Он сыграл шпиона Орсона Фортуну. По сюжету преступная группировка, состоящая из украинских гангстеров, пытается приобрести смертоносное оружие.
В среду Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Там он пообещал, что третьей мировой войны не будет. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.