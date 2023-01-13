Рейтинг@Mail.ru
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах - РИА Новости, 13.01.2023
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах
Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:16
2023-01-13T19:38
культура
лас-вегас
лос-анджелес
владимир зеленский
сша
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844140893_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_efba973ad85af6c35f6928034f3b0a70.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в статье для портала That Shelf.Кинокартину сняли два года назад, она должна была выйти на экраны весной 2022 года. По данным зарубежных СМИ, фильм не допустили в прокат из-за наличия негативного образа украинцев. Тогда режиссеру посоветовали изменить некоторые сцены киноленты и убрать из них указания на национальность гангстеров, писала газета Daily Mail."Перенос выхода фильма с 2022-го на 2023-й немного смягчил проблему, но отказ от изменения национальности головорезов вызовет критику. Учитывая, как просто это было исправить за год, странно, что Ричи оставил все как есть", — говорится в рецензии Биггса.Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем. Он сыграл шпиона Орсона Фортуну. По сюжету преступная группировка, состоящая из украинских гангстеров, пытается приобрести смертоносное оружие.В среду Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Там он пообещал, что третьей мировой войны не будет. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20230112/kino-1844196284.html
лас-вегас
лос-анджелес
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844140893_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_f4689b5f08e887b95fda9cae929f5398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лас-вегас, лос-анджелес, владимир зеленский, сша, в мире, украина
Культура, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Владимир Зеленский, США, В мире, Украина
19:16 13.01.2023 (обновлено: 19:38 13.01.2023)
 
В США разгорелся скандал из-за фильма Гая Ричи о плохих украинцах

Американский кинокритик Биггс раскритиковал Гая Ричи за фильм с украинскими гангстерами

© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Режиссеру Гаю Ричи следует ожидать шквал критики из-за неправильного образа украинцев в недавно вышедшем в прокат фильме "Операция "Фортуна", написал член американской ассоциации кинокритиков Лас-Вегаса Колин Биггс в статье для портала That Shelf.
Кинокартину сняли два года назад, она должна была выйти на экраны весной 2022 года. По данным зарубежных СМИ, фильм не допустили в прокат из-за наличия негативного образа украинцев. Тогда режиссеру посоветовали изменить некоторые сцены киноленты и убрать из них указания на национальность гангстеров, писала газета Daily Mail.
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
1 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
© Фото : Miramax Films / Daniel SmithНа съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
2 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
© Miramax Films (2023)

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
3 из 5

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
4 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
© Miramax Films (2023)

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Кадр из фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать
5 из 5

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
1 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
2 из 5
На съемках фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Фото : Miramax Films / Daniel Smith
3 из 5

Сцена из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
4 из 5
Кадр из фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
© Miramax Films (2023)
5 из 5

Фрагмент фильма "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

© Miramax Films (2023)
"Перенос выхода фильма с 2022-го на 2023-й немного смягчил проблему, но отказ от изменения национальности головорезов вызовет критику. Учитывая, как просто это было исправить за год, странно, что Ричи оставил все как есть", — говорится в рецензии Биггса.
Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем. Он сыграл шпиона Орсона Фортуну. По сюжету преступная группировка, состоящая из украинских гангстеров, пытается приобрести смертоносное оружие.
В среду Владимир Зеленский выступил в видеообращении к участникам церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". Там он пообещал, что третьей мировой войны не будет. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.
На съемках фильма Операция Фортуна: Искусство побеждать - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Культура
Дерзкий Гай Ричи и битва испанских шеф-поваров: что не пропустить в кино
 
КультураЛас-ВегасЛос-АнджелесВладимир ЗеленскийСШАВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала