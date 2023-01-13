https://ria.ru/20230113/ssha-1844524533.html

В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов

В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 13.01.2023

В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов

Сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:26

2023-01-13T04:26

2023-01-13T10:11

в мире

сша

faa

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван человеческой ошибкой, уточнило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).Ранее авиарегулятор утверждал, что причиной сбоя стал поврежденный файл. В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет сняли.Как сообщили в Росавиации, Россия во время данного сбоя оказывала помощь иностранным самолетам. Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.

https://ria.ru/20230111/ssha-1844128903.html

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в мире, сша, faa