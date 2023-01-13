https://ria.ru/20230113/ssha-1844524533.html
В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов
В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов - РИА Новости, 13.01.2023
В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов
Сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:26
2023-01-13T04:26
2023-01-13T10:11
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван человеческой ошибкой, уточнило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).Ранее авиарегулятор утверждал, что причиной сбоя стал поврежденный файл. В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет сняли.Как сообщили в Росавиации, Россия во время данного сбоя оказывала помощь иностранным самолетам. Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.
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в мире, сша, faa
04:26 13.01.2023 (обновлено: 10:11 13.01.2023)
В США уточнили причину сбоя в системе оповещения пилотов
FAA США: сбой в базе данных системы оповещения пилотов был вызван человеческой ошибкой
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сбой в базе данных системы оповещения пилотов, из-за которого в Соединенных Штатах на несколько часов были прекращены вылеты внутренних рейсов, был вызван человеческой ошибкой, уточнило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Ранее авиарегулятор утверждал, что причиной сбоя стал поврежденный файл.
"Ведомство установило, что файл базы данных был поврежден персоналом, который не соблюдал необходимые процедуры. Система уже функционирует должным образом", — говорится в письме FAA, которое цитирует агентство Рейтер.
В среду FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет сняли.
Как сообщили в Росавиации, Россия во время данного сбоя оказывала помощь иностранным самолетам. Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии
в США и Канаду
через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.