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В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams - РИА Новости, 13.01.2023
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В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams
В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams - РИА Новости, 13.01.2023
В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams
США намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:07
2023-01-13T00:39
в мире
джон кирби
джо байден
вадим пристайко
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможность предоставления Киеву танков Abrams.Кирби добавил, что не намерен опережать решения американского президента Джо Байдена.При этом представитель Белого дома подчеркнул, что на тот случай, если США будут не в состоянии удовлетворить потребности Киева, Вашингтон работает с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украине нужны от Запада тысячи танков, и Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard.Как сообщала газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, Вашингтон не планирует отдавать танки Abrams по техническим причинам. Они весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Кроме того, американские бронемашины склонны к поломкам и требуют серьезного опыта в обслуживании, писали журналисты.Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/polsha-1843720756.html
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в мире, джон кирби, джо байден, вадим пристайко, украина, россия, сша, нато, m1 abrams
В мире, Джон Кирби, Джо Байден, Вадим Пристайко, Украина, Россия, США, НАТО, M1 Abrams
00:07 13.01.2023 (обновлено: 00:39 13.01.2023)
 
В Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине танков Abrams

Кирби: США намерены наилучшим образом отвечать на потребности ВСУ при выделении помощи

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США
Танки M1A1 Abrams армии США
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США намерены наилучшим образом удовлетворять потребности Украины при выделении военной помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможность предоставления Киеву танков Abrams.

"Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом отвечая потребностям украинцев", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос о танках.

Кирби добавил, что не намерен опережать решения американского президента Джо Байдена.
При этом представитель Белого дома подчеркнул, что на тот случай, если США будут не в состоянии удовлетворить потребности Киева, Вашингтон работает с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украине нужны от Запада тысячи танков, и Киев хотел бы получить в том числе танки Challenger, Abrams и Leopard.
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9 января, 17:15В мире
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Как сообщала газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, Вашингтон не планирует отдавать танки Abrams по техническим причинам. Они весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Кроме того, американские бронемашины склонны к поломкам и требуют серьезного опыта в обслуживании, писали журналисты.
Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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В миреДжон КирбиДжо БайденВадим ПристайкоУкраинаРоссияСШАНАТОM1 Abrams
 
 
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