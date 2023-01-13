https://ria.ru/20230113/srok-1844580779.html

Жителю Омска, похитившему и изнасиловавшему женщину, грозит 15 лет колонии

Жителю Омска, похитившему и изнасиловавшему женщину, грозит 15 лет колонии - РИА Новости, 13.01.2023

Жителю Омска, похитившему и изнасиловавшему женщину, грозит 15 лет колонии

Омичу, который ограбил, похитил и изнасиловал 30-летнюю женщину, грозит до 15 лет колонии, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:48

2023-01-13T11:48

2023-01-13T11:48

происшествия

омск

россия

омская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

ОМСК, 13 янв - РИА Новости. Омичу, который ограбил, похитил и изнасиловал 30-летнюю женщину, грозит до 15 лет колонии, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Отмечается, что преступление было совершено 4 марта 2022 года. Мужчина, который ранее был неоднократно судим за кражи, разбои и другие преступления, пришел к 30-летней женщине. Он узнал, что по объявлению она продавала автомобиль Mazda. Когда он убедился, что девушка в квартире одна, мужчина достал макет пистолета и принялся угрожать им. Он похитил у девушки золотые изделия, мобильный телефон и кошелек с деньгами. После этого он насильно посадил женщину в свой автомобиль Nissan. "Подозреваемый вывез ее в гараж, где, угрожая убийством, заставил подписать договор купли-продажи автомобиля, снял с ее карты через онлайн перевод 50 тысяч рублей, после чего посадил девушку в погреб и, закрыв, удерживал в течение пяти часов, а сам уехал. Затем обвиняемый уже на автомобиле Mazda, поместив связанную девушку в багажник, вывез потерпевшую в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль", - пояснили в пресс-службе. Вернувшись в Омск, мужчина встретился с покупателями для продажи угнанного авто. Но они посчитали, что их пытаются обмануть и вызвали полицию. Вскоре туда обратилась и добравшаяся до города на попутках владелица машины. Подозреваемый омич, работавший таксистом, был задержан. Похищенный автомобиль, золотые украшения и телефон изъяли и вернули девушке. Общий ущерб от действий подозреваемого составил 1 миллион 964 тысячи рублей. Мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по статям похищение человека, разбой, кража, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. "В настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о передаче уголовного дела в суд. Уголовным кодексом РФ за совершение инкриминируемых обвиняемому преступлений предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Вину 40-летний омич признал частично.

https://ria.ru/20221228/rybinsk-1841841468.html

https://ria.ru/20230109/sud-1843687123.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, омская область, авто