https://ria.ru/20230113/spg-1844681742.html

ЕС купил в США за 11 месяцев 2022 года вдвое больше СПГ, чем за 2021 год

ЕС купил в США за 11 месяцев 2022 года вдвое больше СПГ, чем за 2021 год - РИА Новости, 13.01.2023

ЕС купил в США за 11 месяцев 2022 года вдвое больше СПГ, чем за 2021 год

Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года более чем в два раза больше сжиженного природного газа (СПГ), чем за весь 2021 год, говорится в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:25

2023-01-13T16:25

2023-01-13T17:55

сша

евросоюз

еврокомиссия

природный газ

сжиженный природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Евросоюз импортировал из США за 11 месяцев прошлого года более чем в два раза больше сжиженного природного газа (СПГ), чем за весь 2021 год, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещённом на сайте Еврокомиссии."В январе-ноябре 2022 года ЕС импортировал из США 52 миллиарда кубометров СПГ против 22 миллиардов кубометров в целом за 2021 год", - отмечается в нем.Весной ЕС договорились с США об увеличении поставок СПГ на фоне желания сокращать потребление российского ископаемого топлива.Во втором и третьем квартале прошлого года, СПГ стал главным источником импорта "голубого топлива" в Евросоюз. Доля СПГ в импорте ЕС во втором-третьем триместре составляла 34% и 39% соответственно, а в третьем квартале она достигла исторического максимума.Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС эти два триместра. В третьем квартале они направили в ЕС 13 миллиардов кубов, что составило 40% от общего объема импорта этого вида газа в союз. За ними следовали Катар (5,4 миллиарда) и Россия (4,5 миллиарда). Во втором квартале объём поставок составил 16 миллиардов кубов и 45% импорта СПГ в союз. За Штатами шли РФ (6,5 миллиарда) и Катар (4,6 миллиарда).

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, сжиженный природный газ