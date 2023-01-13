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СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации
Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:00
2023-01-13T20:00
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
артемовский
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT. Добавляется, участники группы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и посёлки под Артёмовском (Бахмутом). Ранее руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. В частности, в этой первой группе был боец с позывным "ГДР", который героически погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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евгений пригожин, артемовский
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Артемовский
20:00 13.01.2023
 
СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации

RT: более ста помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео
Автобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT.
"Более сотни бывших заключенных, помилованных после службы в ЧВК "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации... О том, что первая группа бывших заключённых, завершивших полугодовой контракт с ЧВК "Вагнер", покидает зону СВО, стало известно 5 января", - сообщается в телеграм-канале RT на русском.
Добавляется, участники группы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и посёлки под Артёмовском (Бахмутом).
Ранее руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. В частности, в этой первой группе был боец с позывным "ГДР", который героически погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинАртемовский
 
 
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