СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации
RT: более ста помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео
Автобусы с российскими военнослужащими. Скриншот видео
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT.
"Более сотни бывших заключенных, помилованных после службы в ЧВК "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации... О том, что первая группа бывших заключённых, завершивших полугодовой контракт с ЧВК "Вагнер", покидает зону СВО, стало известно 5 января", - сообщается в телеграм-канале RT на русском.
Добавляется, участники группы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и посёлки под Артёмовском (Бахмутом).
Ранее руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. В частности, в этой первой группе был боец с позывным "ГДР", который героически погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.