https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844748114.html

СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации

СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: с фронта вернулись заключенные, помилованные за участие в спецоперации

Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:00

2023-01-13T20:00

2023-01-13T20:00

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

артемовский

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Свыше 100 бывших заключенных, помилованных за службу в группе "Вагнер", вернулись из зоны спецоперации, сообщает телеканал RT. Добавляется, участники группы одними из первых приняли участие в СВО, штурмовали Углегорскую ТЭС и посёлки под Артёмовском (Бахмутом). Ранее руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. В частности, в этой первой группе был боец с позывным "ГДР", который героически погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовский

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

евгений пригожин, артемовский