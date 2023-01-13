https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844656398.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:49

2023-01-13T15:49

2023-01-13T19:04

украина

россия

луганская народная республика

инфографика

донецкая народная республика

спецоперация

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 13 января 2023 годаВечером 12 января российские войска полностью освободили Соледар в Донецкой Народной Республике. Установление контроля над этим городом позволит отрезать пути снабжения подразделений ВСУ в Артемовске. Кроме того, противнику нанесено огневое поражение на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. Параллельно ликвидированы 105 районов скопления живой силы и техники, 117 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 982 реактивные системы залпового огня, 7495 танков и других бронемашин, 3820 орудий полевой артиллерии и 8027 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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