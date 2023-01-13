https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844639304.html
Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации
Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:47
2023-01-13T14:47
2023-01-13T14:51
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20230110/front-1843984736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
14:47 13.01.2023 (обновлено: 14:51 13.01.2023)
Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации
Путин поручил образовать центр для реабилитации и социализации участников спецоперации