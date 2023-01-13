https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844639304.html

Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации

Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил образовать центр для реабилитации участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:47

2023-01-13T14:47

2023-01-13T14:51

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ... образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20230110/front-1843984736.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, владимир путин