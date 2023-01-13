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ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов
ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023
ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов
Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:57
2023-01-13T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ. "В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что за сутки также поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
донецкая народная республика
запорожская область
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
13:57 13.01.2023
 
ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки также поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 января, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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