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ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2023

ВС России уничтожили два склада украинских боеприпасов

Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:57

2023-01-13T13:57

2023-01-13T13:57

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Авиация и артиллерия РФ в ДНР и Запорожской области уничтожили два склада украинских военных и поразили еще два, заявили в пятницу в Минобороны РФ. "В районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Еще два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны поражены в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой Народной Республики, Новоивановка и Орехов Запорожской области", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что за сутки также поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

донецкая народная республика

запорожская область

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, россия, вооруженные силы украины