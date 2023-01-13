https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844617935.html

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек - РИА Новости, 13.01.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек

Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:44

2023-01-13T13:44

2023-01-13T14:41

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных. Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы техники. Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР. 2023-01-13T13:44 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины