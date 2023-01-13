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На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек - РИА Новости, 13.01.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек
Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:44
2023-01-13T13:44
2023-01-13T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о потерях ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях
Артиллеристы Западного военного округа на купянском направлении в Харьковской области уничтожили за сутки до 20 украинских военных. Псковские десантники на Краснолиманском направлении в районе Григоровки и Серебрянки в ДНР поразили за сутки более 40 украинских военных, а также 7 единицы техники. Морские пехотинцы Балтийского флота за сутки уничтожили более 20 украинских военных в ДНР.
2023-01-13T13:44
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PT3M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:44 13.01.2023 (обновлено: 14:41 13.01.2023)
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 40 человек
ВС России на Краснолиманском направлении поразили за сутки более 40 украинских военных