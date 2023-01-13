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Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844609353.html
Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации
Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023
Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации
Участники спецоперации на Украине должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:16
2023-01-13T15:06
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
радий хабиров
республика башкортостан
ситуация в днр и лнр
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Участники спецоперации на Украине должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом республики. Там он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым."Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки… так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях. Это чрезвычайно важная вещь… Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка - это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции", - сказал президент.
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владимир путин, общество, россия, радий хабиров, республика башкортостан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:16 13.01.2023 (обновлено: 15:06 13.01.2023)
 
Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации

Путин назвал важной моральную поддержку участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Уфу
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УФА, 13 янв — РИА Новости. Участники спецоперации на Украине должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом республики. Там он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым.
"Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки… так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях. Это чрезвычайно важная вещь… Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка - это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции", - сказал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияРадий ХабировРеспублика БашкортостанСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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