https://ria.ru/20230113/spetsoperatsiya-1844609353.html

Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации

Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации - РИА Новости, 13.01.2023

Путин от имени страны выразил поддержку участникам спецоперации

Участники спецоперации на Украине должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:16

2023-01-13T13:16

2023-01-13T15:06

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

радий хабиров

республика башкортостан

ситуация в днр и лнр

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УФА, 13 янв — РИА Новости. Участники спецоперации на Украине должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны государства, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу прилетел в Уфу на церемонию прощания с первым президентом республики. Там он встретился с главой Башкирии Радием Хабировым."Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки… так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях. Это чрезвычайно важная вещь… Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка - это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции", - сказал президент.

https://ria.ru/20221220/batalon-1839967977.html

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, радий хабиров, республика башкортостан, ситуация в днр и лнр