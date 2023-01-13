https://ria.ru/20230113/spch-1844642616.html

СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев

СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев - РИА Новости, 13.01.2023

СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев

Заседание по рассмотрению поручений президента России Владимира Путина назначено на 24 января, на нем, в том числе, будет утверждена рабочая группа по вопросам... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:58

2023-01-13T14:58

2023-01-13T15:09

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заседание по рассмотрению поручений президента России Владимира Путина назначено на 24 января, на нем, в том числе, будет утверждена рабочая группа по вопросам специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря."На 24 января назначено заседание Совета, где будет, в том числе, утверждаться рабочая группа соответствующая по проблемам специальной военной операции, по проблемам семей военнослужащих и так далее. Затем, хотя поручений непосредственно Совету не так много, но, как и раньше, так и сейчас, мы несем некую моральную ответственность за выполнение поручений президента", - сказал Фадеев.По его словам, в ходе заседания будут назначены ответственные от Совета, которые буду мониторить выполнение поручений."Кроме того, надо понимать, что поручения не снимаются с контроля без мнения Совета, и мы всегда очень внимательно следим за выполнением поручений президента и в случае необходимости стимулируем соответствующие министерства и ведомства", - добавил он.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844635778.html

https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, валерий фадеев