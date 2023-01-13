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СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев - РИА Новости, 13.01.2023
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СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев
СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев - РИА Новости, 13.01.2023
СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев
Заседание по рассмотрению поручений президента России Владимира Путина назначено на 24 января, на нем, в том числе, будет утверждена рабочая группа по вопросам... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:58
2023-01-13T15:09
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заседание по рассмотрению поручений президента России Владимира Путина назначено на 24 января, на нем, в том числе, будет утверждена рабочая группа по вопросам специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря."На 24 января назначено заседание Совета, где будет, в том числе, утверждаться рабочая группа соответствующая по проблемам специальной военной операции, по проблемам семей военнослужащих и так далее. Затем, хотя поручений непосредственно Совету не так много, но, как и раньше, так и сейчас, мы несем некую моральную ответственность за выполнение поручений президента", - сказал Фадеев.По его словам, в ходе заседания будут назначены ответственные от Совета, которые буду мониторить выполнение поручений."Кроме того, надо понимать, что поручения не снимаются с контроля без мнения Совета, и мы всегда очень внимательно следим за выполнением поручений президента и в случае необходимости стимулируем соответствующие министерства и ведомства", - добавил он.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844635778.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), общество, валерий фадеев
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество, Валерий Фадеев
14:58 13.01.2023 (обновлено: 15:09 13.01.2023)
 
СПЧ рассмотрит поручения Путина на заседании 24 января, заявил Фадеев

Фадеев заявил, что СПЧ проведет заседание по рассмотрению поручений президента 24 января

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заседание по рассмотрению поручений президента России Владимира Путина назначено на 24 января, на нем, в том числе, будет утверждена рабочая группа по вопросам специальной военной операции, сообщил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря.
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Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов на Украине
"На 24 января назначено заседание Совета, где будет, в том числе, утверждаться рабочая группа соответствующая по проблемам специальной военной операции, по проблемам семей военнослужащих и так далее. Затем, хотя поручений непосредственно Совету не так много, но, как и раньше, так и сейчас, мы несем некую моральную ответственность за выполнение поручений президента", - сказал Фадеев.
По его словам, в ходе заседания будут назначены ответственные от Совета, которые буду мониторить выполнение поручений.
"Кроме того, надо понимать, что поручения не снимаются с контроля без мнения Совета, и мы всегда очень внимательно следим за выполнением поручений президента и в случае необходимости стимулируем соответствующие министерства и ведомства", - добавил он.
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