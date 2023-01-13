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Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
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Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2023
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:29
2023-01-13T17:29
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. Как отмечается, актер присутствовал на слушании по видеосвязи. Ранее он отверг еще пять обвинений. В ходе судебного процесса, который начнется в июне, Спейси будет отвечать по всем 12 обвинениям.
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Культура, Новости культуры, Кевин Спейси, Великобритания, Знаменитости
17:29 13.01.2023
 
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах

Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в преступлениях сексуального характера

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАктер Кевин Спейси
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard.

"Оскароносный актер заявил о своей невиновности по семи пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении мужчины в начале 2000-х", – передает издание.

Как отмечается, актер присутствовал на слушании по видеосвязи.
Ранее он отверг еще пять обвинений. В ходе судебного процесса, который начнется в июне, Спейси будет отвечать по всем 12 обвинениям.
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