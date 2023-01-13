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Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах

Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2023

Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах

Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:29

2023-01-13T17:29

2023-01-13T17:29

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. Как отмечается, актер присутствовал на слушании по видеосвязи. Ранее он отверг еще пять обвинений. В ходе судебного процесса, который начнется в июне, Спейси будет отвечать по всем 12 обвинениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кевин спейси, великобритания, знаменитости