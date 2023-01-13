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Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах - РИА Новости, 13.01.2023
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:29
2023-01-13T17:29
2023-01-13T17:29
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Обвиняемый в домогательствах голливудский актер Кевин Спейси вновь не стал признавать свою виновность в суде, сообщает Evening Standard. Как отмечается, актер присутствовал на слушании по видеосвязи. Ранее он отверг еще пять обвинений. В ходе судебного процесса, который начнется в июне, Спейси будет отвечать по всем 12 обвинениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кевин спейси, великобритания, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кевин Спейси, Великобритания, Знаменитости
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в домогательствах
Спейси вновь заявил в суде о своей невиновности в преступлениях сексуального характера