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Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844751351.html
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе - РИА Новости, 13.01.2023
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе
Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:17
2023-01-13T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
донецкая народная республика
россия
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения и были эвакуированы в Шахтерск ДНР. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как ранее сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Шатов, в настоящее время мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске. "Мы из Соледара 11-го числа были вывезены, три дня в больнице находились. Горячо в Соледаре: мы жили в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу", - рассказала она. Дети были ранены. "У нас все (четверо детей) были ранены осколочными", - сказала она, уточнив, что ранения они получили не тяжелые, но осколки до сих пор извлекли не все. "В больнице сказали, (осколки) выйдут сами. У нас дети с температурой, но все равно привезли их сюда, будем тут продолжать лечение", - добавила она.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html
соледар
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в мире, соледар, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия
20:17 13.01.2023
 
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе

Жительница Соледара рассказала, что с детьми жила несколько месяцев в погребе

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения и были эвакуированы в Шахтерск ДНР.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как ранее сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Шатов, в настоящее время мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске.
"Мы из Соледара 11-го числа были вывезены, три дня в больнице находились. Горячо в Соледаре: мы жили в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу", - рассказала она.
Дети были ранены. "У нас все (четверо детей) были ранены осколочными", - сказала она, уточнив, что ранения они получили не тяжелые, но осколки до сих пор извлекли не все.
"В больнице сказали, (осколки) выйдут сами. У нас дети с температурой, но все равно привезли их сюда, будем тут продолжать лечение", - добавила она.
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 16:21Специальная военная операция на Украине
CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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