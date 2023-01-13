https://ria.ru/20230113/soledar-1844751351.html
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе - РИА Новости, 13.01.2023
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе
Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:17
2023-01-13T20:17
2023-01-13T20:17
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения и были эвакуированы в Шахтерск ДНР. Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Как ранее сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Шатов, в настоящее время мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске. "Мы из Соледара 11-го числа были вывезены, три дня в больнице находились. Горячо в Соледаре: мы жили в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу", - рассказала она. Дети были ранены. "У нас все (четверо детей) были ранены осколочными", - сказала она, уточнив, что ранения они получили не тяжелые, но осколки до сих пор извлекли не все. "В больнице сказали, (осколки) выйдут сами. У нас дети с температурой, но все равно привезли их сюда, будем тут продолжать лечение", - добавила она.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html
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в мире, соледар, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия
Жительница Соледара рассказала, что несколько месяцев жила в погребе
Жительница Соледара рассказала, что с детьми жила несколько месяцев в погребе
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара в ДНР рассказала журналистам, что она с детьми несколько последних месяцев жила в погребе, все четверо ее детей получили осколочные ранения и были эвакуированы в Шахтерск ДНР.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ
. Как ранее сообщил РИА Новости глава администрации города Александр Шатов, в настоящее время мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске.
"Мы из Соледара 11-го числа были вывезены, три дня в больнице находились. Горячо в Соледаре: мы жили в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу", - рассказала она.
Дети были ранены. "У нас все (четверо детей) были ранены осколочными", - сказала она, уточнив, что ранения они получили не тяжелые, но осколки до сих пор извлекли не все.
"В больнице сказали, (осколки) выйдут сами. У нас дети с температурой, но все равно привезли их сюда, будем тут продолжать лечение", - добавила она.