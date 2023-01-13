https://ria.ru/20230113/soledar-1844738570.html

Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар

Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар - РИА Новости, 13.01.2023

Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:35

2023-01-13T19:35

2023-01-13T23:57

соледар

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

артемовск

северск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.В министерстве отметили, что российские военные выполнили комплекс боевых задач, среди них:Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

россия

артемовск

северск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

соледар, россия, владимир путин, артемовск, северск, вооруженные силы украины