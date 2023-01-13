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Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844738570.html
Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар
Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар
Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:35
2023-01-13T23:57
соледар
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
артемовск
северск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.В министерстве отметили, что российские военные выполнили комплекс боевых задач, среди них:Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html
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соледар
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соледар, россия, владимир путин, артемовск, северск, вооруженные силы украины
Соледар, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Артемовск, Северск, Вооруженные силы Украины
19:35 13.01.2023 (обновлено: 23:57 13.01.2023)
 
Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар

Минобороны: наступление на направлении Соледара предусматривало решение комплекса задач

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", — сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что российские военные выполнили комплекс боевых задач, среди них:
  • блокирование города с севера и юга;
  • изоляция района боевых действий;
  • воспрещение переброски противником резервов из соседних районов;
  • пресечение выхода украинских подразделений из Соледара;
  • огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны АртемовскСеверск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарРоссияВладимир ПутинАртемовскСеверскВооруженные силы Украины
 
 
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