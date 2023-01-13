19:35 13.01.2023 (обновлено: 23:57 13.01.2023)
Минобороны рассказало о ходе наступления на Соледар
Минобороны: наступление на направлении Соледара предусматривало решение комплекса задач
© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, осуществлялось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", — сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что российские военные выполнили комплекс боевых задач, среди них:
- —блокирование города с севера и юга;
- —изоляция района боевых действий;
- —воспрещение переброски противником резервов из соседних районов;
- —пресечение выхода украинских подразделений из Соледара;
- —огневая поддержка наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
Операция по освобождению Соледара российскими войсками завершилась накануне вечером. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении. Он расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Как рассказали в Минобороны, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.