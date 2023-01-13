https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html

CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу

CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу - РИА Новости, 13.01.2023

CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу

Американский телеканал CNN сообщил, что его команда днем 13 января стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:21

2023-01-13T16:21

2023-01-13T19:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

соледар

россия

безопасность

сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщил, что его команда днем 13 января стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. "Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - передает телеканал. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР, которое было завершено вечером 12 января и важно для развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html

донецкая народная республика

соледар

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, соледар, россия, безопасность, сша