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CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844679527.html
CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу
CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу - РИА Новости, 13.01.2023
CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу
Американский телеканал CNN сообщил, что его команда днем 13 января стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:21
2023-01-13T19:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
соледар
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщил, что его команда днем 13 января стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара. "Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - передает телеканал. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР, которое было завершено вечером 12 января и важно для развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844665849.html
донецкая народная республика
соледар
россия
сша
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донецкая народная республика, соледар, россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Соледар, Россия, Безопасность, США
16:21 13.01.2023 (обновлено: 19:02 13.01.2023)
 
CNN сообщил об организованном украинском отступлении из Соледара в пятницу

CNN сообщил, что его команда стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара днем 13 января

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский телеканал CNN сообщил, что его команда днем 13 января стала свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.
"Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - передает телеканал.
Сегодня Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР, которое было завершено вечером 12 января и важно для развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Алина Варакута в Куршевеле. Скриншот публикации в соцсети
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