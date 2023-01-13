https://ria.ru/20230113/soledar-1844665598.html

В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей

В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей - РИА Новости, 13.01.2023

В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей

В Шахтерск в ДНР из освобожденного Соледара уже эвакуированы порядка 100 человек, сейчас они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:50

2023-01-13T15:50

2023-01-13T17:31

специальная военная операция на украине

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В Шахтерск в ДНР из освобожденного Соледара уже эвакуированы порядка 100 человек, сейчас они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и средствами личной гигиены, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов.Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Сегодня на территории города Шахтерска и Шахтерского района в трех пунктах временного размещения граждан находятся 249 человек. Около 120 человек - это те люди, которые здесь проживают с ранее освобожденных населенных пунктов, и за вчерашний день еще 100 человек приехали с города Соледара", - сказал Шатов.Все размещенные в городе граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены, добавил он. "Предполагается, что сегодня прибудут еще порядка 110 человек. Одиннадцать человек мы забираем из больниц ЛНР, которым оказали там первую медицинскую помощь. И 99 человек забираем из Первомайского", - уточнил глава администрации Шахтерска.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, общество, соледар