https://ria.ru/20230113/soledar-1844665598.html
В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей
В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей - РИА Новости, 13.01.2023
В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей
В Шахтерск в ДНР из освобожденного Соледара уже эвакуированы порядка 100 человек, сейчас они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:50
2023-01-13T15:50
2023-01-13T17:31
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В Шахтерск в ДНР из освобожденного Соледара уже эвакуированы порядка 100 человек, сейчас они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и средствами личной гигиены, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов.Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Сегодня на территории города Шахтерска и Шахтерского района в трех пунктах временного размещения граждан находятся 249 человек. Около 120 человек - это те люди, которые здесь проживают с ранее освобожденных населенных пунктов, и за вчерашний день еще 100 человек приехали с города Соледара", - сказал Шатов.Все размещенные в городе граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены, добавил он. "Предполагается, что сегодня прибудут еще порядка 110 человек. Одиннадцать человек мы забираем из больниц ЛНР, которым оказали там первую медицинскую помощь. И 99 человек забираем из Первомайского", - уточнил глава администрации Шахтерска.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, общество, соледар
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество, Соледар
15:50 13.01.2023 (обновлено: 17:31 13.01.2023)
В Шахтерск из Соледара эвакуировали около ста мирных жителей
Глава Шахтерска Шатов: сто жителей эвакуировали из Соледара, их разместили в ПВР
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. В Шахтерск в ДНР из освобожденного Соледара уже эвакуированы порядка 100 человек, сейчас они находятся в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и средствами личной гигиены, сообщил РИА Новости глава администрации Шахтерска Александр Шатов.
Освобождение города Соледар от украинских формирований было завершено вечером в четверг, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Сегодня на территории города Шахтерска и Шахтерского района в трех пунктах временного размещения граждан находятся 249 человек. Около 120 человек - это те люди, которые здесь проживают с ранее освобожденных населенных пунктов, и за вчерашний день еще 100 человек приехали с города Соледара", - сказал Шатов.
Все размещенные в городе граждане обеспечены питанием и средствами личной гигиены, добавил он. "Предполагается, что сегодня прибудут еще порядка 110 человек. Одиннадцать человек мы забираем из больниц ЛНР
, которым оказали там первую медицинскую помощь. И 99 человек забираем из Первомайского", - уточнил глава администрации Шахтерска.