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Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
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Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре
Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный способ для Лондона узнать что-либо о судьбе своих... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:14
2023-01-13T15:14
в мире
оон
россия
донецкая народная республика
лондон
соледар
евгений пригожин
дмитрий полянский
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный способ для Лондона узнать что-либо о судьбе своих подданных, находившихся недалеко от Соледара, - это использовать каналы связи с Москвой, однако британская сторона сама отказывается от этого канала связи. "Есть каналы коммуникаций между странами. Не использовать эти каналы связи с Россией - это выбор Великобритании. Поэтому я думаю, что единственный способ узнать что-то об этом - использовать эти каналы связи, иначе будут только спекуляции и проблемы для семей этих людей", - заявил Полянский в интервью британской радиостанции LBC. Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном. По его словам, если Лондон направит Москве какие-либо запросы по ситуации с гибелью британца в Соледаре, они будут рассмотрены.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html
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донецкая народная республика
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в мире, оон, россия, донецкая народная республика, лондон, соледар, евгений пригожин, дмитрий полянский
В мире, ООН, Россия, Донецкая Народная Республика, Лондон, Соледар, Евгений Пригожин, Дмитрий Полянский
15:14 13.01.2023
 
Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре

Полянский: Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре, лишь обратившись к России

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный способ для Лондона узнать что-либо о судьбе своих подданных, находившихся недалеко от Соледара, - это использовать каналы связи с Москвой, однако британская сторона сама отказывается от этого канала связи.
"Есть каналы коммуникаций между странами. Не использовать эти каналы связи с Россией - это выбор Великобритании. Поэтому я думаю, что единственный способ узнать что-то об этом - использовать эти каналы связи, иначе будут только спекуляции и проблемы для семей этих людей", - заявил Полянский в интервью британской радиостанции LBC.
Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном. По его словам, если Лондон направит Москве какие-либо запросы по ситуации с гибелью британца в Соледаре, они будут рассмотрены.
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В миреООНРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛондонСоледарЕвгений ПригожинДмитрий Полянский
 
 
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