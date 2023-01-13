https://ria.ru/20230113/soledar-1844648586.html

Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре

Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023

Полянский рассказал, как Лондон может узнать о судьбе британцев в Соледаре

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный способ для Лондона узнать что-либо о судьбе своих... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:14

2023-01-13T15:14

2023-01-13T15:14

в мире

оон

россия

донецкая народная республика

лондон

соледар

евгений пригожин

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный способ для Лондона узнать что-либо о судьбе своих подданных, находившихся недалеко от Соледара, - это использовать каналы связи с Москвой, однако британская сторона сама отказывается от этого канала связи. "Есть каналы коммуникаций между странами. Не использовать эти каналы связи с Россией - это выбор Великобритании. Поэтому я думаю, что единственный способ узнать что-то об этом - использовать эти каналы связи, иначе будут только спекуляции и проблемы для семей этих людей", - заявил Полянский в интервью британской радиостанции LBC. Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, деталей гибели британца в Соледаре в Кремле не знают, как и того, были ли какие-то контакты в этой связи с Лондоном. По его словам, если Лондон направит Москве какие-либо запросы по ситуации с гибелью британца в Соледаре, они будут рассмотрены.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html

россия

донецкая народная республика

лондон

соледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, россия, донецкая народная республика, лондон, соледар, евгений пригожин, дмитрий полянский