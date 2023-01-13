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Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844624426.html
Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ
Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ
Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:02
2023-01-13T14:03
специальная военная операция на украине
россия
соледар
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. "Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.
https://ria.ru/20230113/drony-1844618179.html
россия
соледар
донецкая народная республика
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россия, соледар, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Соледар, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:02 13.01.2023 (обновлено: 14:03 13.01.2023)
 
Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ

Минобороны: средства РЭБ сорвали в Соледаре применение украинскими войсками беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащий ВС РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:45Специальная военная операция на Украине
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСоледарДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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