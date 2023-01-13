https://ria.ru/20230113/soledar-1844624426.html

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ

Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:02

2023-01-13T14:02

2023-01-13T14:03

специальная военная операция на украине

россия

соледар

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. "Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве. Как отметили в Минобороны, Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

https://ria.ru/20230113/drony-1844618179.html

россия

соледар

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, соледар, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)