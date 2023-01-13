https://ria.ru/20230113/soledar-1844621982.html
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара
Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:55
2023-01-13T13:55
2023-01-13T14:03
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон", - рассказали в ведомстве. В Минобороны также добавили, что истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, которые поддерживали с воздуха украинские войска. Коме того, уточнили там, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844614652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:55 13.01.2023 (обновлено: 14:03 13.01.2023)
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара
Минобороны: в Соледаре подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр, блокировав противника