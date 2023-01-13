https://ria.ru/20230113/soledar-1844621982.html

В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара

В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара - РИА Новости, 13.01.2023

В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара

Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:55

2023-01-13T13:55

2023-01-13T14:03

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон", - рассказали в ведомстве. В Минобороны также добавили, что истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, которые поддерживали с воздуха украинские войска. Коме того, уточнили там, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844614652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, соледар, россия, украина