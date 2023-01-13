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В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844621982.html
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара
Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:55
2023-01-13T14:03
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
соледар
россия
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон", - рассказали в ведомстве. В Минобороны также добавили, что истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, которые поддерживали с воздуха украинские войска. Коме того, уточнили там, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844614652.html
соледар
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воздушно-космические силы россии, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, соледар, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Соледар, Россия, Украина
13:55 13.01.2023 (обновлено: 14:03 13.01.2023)
 
В Минобороны рассказали о маневре российских сил при освобождении Соледара

Минобороны: в Соледаре подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр, блокировав противника

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Подразделения ВДВ России при освобождении Соледара выполнили скрытый маневр, заняв высоты и заблокировав противника, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что истребительной авиацией ВКС России в ходе действий по освобождению города были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, которые поддерживали с воздуха украинские войска.
Коме того, уточнили там, боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:34Специальная военная операция на Украине
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСоледарРоссияУкраина
 
 
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