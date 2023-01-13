https://ria.ru/20230113/soledar-1844621642.html

Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара

Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара - РИА Новости, 13.01.2023

Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара

Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:54

2023-01-13T13:54

2023-01-13T14:11

специальная военная операция на украине

соледар

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны."Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что взятие города произошло вечером 12 января. Его освобождение играет важную роль для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.В среду министерство сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, это позволило кратно улучшить возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

соледар

донецкая народная республика

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

соледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, воздушно-десантные войска россии