https://ria.ru/20230113/soledar-1844621642.html
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:54
2023-01-13T13:54
2023-01-13T14:11
специальная военная операция на украине
соледар
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны."Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что взятие города произошло вечером 12 января. Его освобождение играет важную роль для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.В среду министерство сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, это позволило кратно улучшить возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
соледар
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, воздушно-десантные войска россии
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13:54 13.01.2023 (обновлено: 14:11 13.01.2023)
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января