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Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844621642.html
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:54
2023-01-13T14:11
специальная военная операция на украине
соледар
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны."Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что взятие города произошло вечером 12 января. Его освобождение играет важную роль для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.В среду министерство сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, это позволило кратно улучшить возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
соледар
донецкая народная республика
артемовск
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соледар, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Воздушно-десантные войска России
13:54 13.01.2023 (обновлено: 14:11 13.01.2023)
 
Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара

Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара российскими войсками вечером 12 января

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.
"Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.
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В среду министерство сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, это позволило кратно улучшить возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в Шахтерске.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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