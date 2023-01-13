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Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844616447.html
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня - РИА Новости, 13.01.2023
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:39
2023-01-13T14:22
специальная военная операция на украине
соледар
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара"."Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
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Конашенков об операции по освобождению Соледара
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.
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соледар, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:39 13.01.2023 (обновлено: 14:22 13.01.2023)
 
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня

Минобороны: ВС России уничтожили 700 украинских военных и технику в Соледаре за трое суток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Там подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара".
"Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
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