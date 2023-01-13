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Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня - РИА Новости, 13.01.2023
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня
За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:39
2023-01-13T13:39
2023-01-13T14:22
специальная военная операция на украине
соледар
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара"."Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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Конашенков об операции по освобождению Соледара
Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны.
2023-01-13T13:39
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:39 13.01.2023 (обновлено: 14:22 13.01.2023)
Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня
Минобороны: ВС России уничтожили 700 украинских военных и технику в Соледаре за трое суток