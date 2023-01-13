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Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня

Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня - РИА Новости, 13.01.2023

Российские войска в Соледаре уничтожили 700 украинских военных за три дня

За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:39

2023-01-13T13:39

2023-01-13T14:22

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. За последние трое суток в Соледаре уничтожено более 700 украинских военных и более 300 единиц вооружения Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что "комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара"."Только за последние трое суток в районе города Соледар было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ", - сказали в ведомстве.

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Конашенков об операции по освобождению Соледара Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил, сообщили в Министерстве обороны. 2023-01-13T13:39 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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