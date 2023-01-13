13:34 13.01.2023 (обновлено: 14:39 13.01.2023)
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске
Минобороны заявило, что освобождение Соледара позволяет отрезать пути снабжения ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в Минобороны.
Операция по освобождению города завершилась накануне вечером.
"Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.
Так, подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали позиции ВСУ, заняли господствующие высоты и блокировали город с севера и юга.
Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили систему управления украинских войск и не позволили им использовать дроны.
Только за последние трое суток российская армия ликвидировала в этом районе более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения. Истребители ВКС уничтожили три самолета и вертолет воздушных сил Украины. Коме того, боевые расчеты средств ПВО сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, заключили в Минобороны.
Этот город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.