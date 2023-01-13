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Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844614652.html
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске
Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:34
2023-01-13T14:39
специальная военная операция на украине
соледар
россия
безопасность
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в Минобороны.Операция по освобождению города завершилась накануне вечером.Так, подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали позиции ВСУ, заняли господствующие высоты и блокировали город с севера и юга.Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили систему управления украинских войск и не позволили им использовать дроны.Только за последние трое суток российская армия ликвидировала в этом районе более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения. Истребители ВКС уничтожили три самолета и вертолет воздушных сил Украины. Коме того, боевые расчеты средств ПВО сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, заключили в Минобороны.Этот город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844609697.html
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соледар
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соледар, россия, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:34 13.01.2023 (обновлено: 14:39 13.01.2023)
 
Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске

Минобороны заявило, что освобождение Соледара позволяет отрезать пути снабжения ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в Минобороны.
Операция по освобождению города завершилась накануне вечером.
"Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны", — рассказали в ведомстве.
Так, подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали позиции ВСУ, заняли господствующие высоты и блокировали город с севера и юга.
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Только за последние трое суток российская армия ликвидировала в этом районе более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения. Истребители ВКС уничтожили три самолета и вертолет воздушных сил Украины. Коме того, боевые расчеты средств ПВО сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, заключили в Минобороны.
Этот город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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