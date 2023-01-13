https://ria.ru/20230113/soledar-1844614652.html

Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске

Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023

Минобороны: освобождение Соледара позволит взять в котел ВСУ в Артемовске

Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:34

2023-01-13T13:34

2023-01-13T14:39

специальная военная операция на украине

соледар

россия

безопасность

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Освобождение Соледара российскими войсками позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять ее в котел, заявили в Минобороны.Операция по освобождению города завершилась накануне вечером.Так, подразделения ВДВ выполнили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали позиции ВСУ, заняли господствующие высоты и блокировали город с севера и юга.Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили систему управления украинских войск и не позволили им использовать дроны.Только за последние трое суток российская армия ликвидировала в этом районе более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения. Истребители ВКС уничтожили три самолета и вертолет воздушных сил Украины. Коме того, боевые расчеты средств ПВО сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган".Соледар имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении, заключили в Минобороны.Этот город расположен в центре линии обороны Артемовск — Северск, украинские военные возвели здесь мощные оборонительные укрепления.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844609697.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

соледар, россия, безопасность, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр