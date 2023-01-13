https://ria.ru/20230113/soledar-1844609697.html

В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре

В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023

В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре

Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании, скорее всего, находились в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, где были инструкторами... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:18

2023-01-13T13:18

2023-01-13T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

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соледар

россия

великобритания

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании, скорее всего, находились в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, где были инструкторами или наблюдателями, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о деталях гибели британца и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет.По информации Киселева, в обороне Соледара участвовала элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, сержантский и офицерский состав которой проходил подготовку в Англии."Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, от жителей соседнего с Соледаром Северска известно, что там звучит английская и польская речь. "Мы можем констатировать, что эти (выжившие – ред.) наемники как раз туда и убежали", - добавил Киселев.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/soledar-1844601152.html

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в мире, виталий киселев, евгений пригожин, соледар, россия, великобритания, воздушно-десантные войска россии