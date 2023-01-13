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В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844609697.html
В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре
В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре
Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании, скорее всего, находились в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, где были инструкторами... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:18
2023-01-13T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
евгений пригожин
соледар
россия
великобритания
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании, скорее всего, находились в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, где были инструкторами или наблюдателями, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о деталях гибели британца и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет.По информации Киселева, в обороне Соледара участвовала элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, сержантский и офицерский состав которой проходил подготовку в Англии."Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, от жителей соседнего с Соледаром Северска известно, что там звучит английская и польская речь. "Мы можем констатировать, что эти (выжившие – ред.) наемники как раз туда и убежали", - добавил Киселев.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/soledar-1844601152.html
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в мире, виталий киселев, евгений пригожин, соледар, россия, великобритания, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Евгений Пригожин, Соледар, Россия, Великобритания, Воздушно-десантные войска России
13:18 13.01.2023 (обновлено: 13:52 13.01.2023)
 
В ЛНР рассказали о роли британских наемников в Соледаре

Полковник полиции ЛНР: уничтоженные в Соледаре британские наемники были инструкторами

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уничтоженные в Соледаре наемники из Великобритании, скорее всего, находились в рядах 77-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, где были инструкторами или наблюдателями, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о деталях гибели британца и о каких-либо контактах с Лондоном на этот счет.
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По информации Киселева, в обороне Соледара участвовала элитная 77-я десантно-штурмовая бригада, сержантский и офицерский состав которой проходил подготовку в Англии.
"Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения", - сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, от жителей соседнего с Соледаром Северска известно, что там звучит английская и польская речь. "Мы можем констатировать, что эти (выжившие – ред.) наемники как раз туда и убежали", - добавил Киселев.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевЕвгений ПригожинСоледарРоссияВеликобританияВоздушно-десантные войска России
 
 
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