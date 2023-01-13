https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html

Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа

Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа - РИА Новости, 13.01.2023

Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа

Жительница Соледара Лариса Меренко рассказала РИА Новости, как российские военнослужащие, освободившие город, помогали ее семье едой и медикаментами. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:35

2023-01-13T12:35

2023-01-13T13:23

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

евгений пригожин

соледар

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара Лариса Меренко рассказала РИА Новости, как российские военнослужащие, освободившие город, помогали ее семье едой и медикаментами. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, сообщил накануне РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Меня, моего мужа они спасли. Нас впустили в квартиру, помогли с перевязочным материалом, очень помогали чем могли. Доктора, конечно, с ними не было... Приносили воду, медикаменты, фонарики. В течение дня приходили, интересовались самочувствием мужа", - рассказала Меренко. Женщина и ее сын Александр Меренко также рассказали о хороших условиях в Шахтерске, куда их эвакуировали. "Мы помылись первый раз за полгода. Ребята нагрели нам баню, и мы помылись как положено - горячей водой, с мочалкой. Накормили нас...", - отметила женщина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844577118.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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"Чем могли, помогали" – жители Соледара о российских военных "Чем могли, помогали" – жители Соледара о российских военных 2023-01-13T12:35 true PT1M25S

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здоровье - общество, евгений пригожин, соледар, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, воздушно-десантные войска россии