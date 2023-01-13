https://ria.ru/20230113/soledar-1844598239.html
Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа
Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа - РИА Новости, 13.01.2023
Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа
Жительница Соледара Лариса Меренко рассказала РИА Новости, как российские военнослужащие, освободившие город, помогали ее семье едой и медикаментами. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:35
2023-01-13T12:35
2023-01-13T13:23
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
евгений пригожин
соледар
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донецкая народная республика
денис пушилин
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жительница Соледара Лариса Меренко рассказала РИА Новости, как российские военнослужащие, освободившие город, помогали ее семье едой и медикаментами. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, сообщил накануне РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Меня, моего мужа они спасли. Нас впустили в квартиру, помогли с перевязочным материалом, очень помогали чем могли. Доктора, конечно, с ними не было... Приносили воду, медикаменты, фонарики. В течение дня приходили, интересовались самочувствием мужа", - рассказала Меренко. Женщина и ее сын Александр Меренко также рассказали о хороших условиях в Шахтерске, куда их эвакуировали. "Мы помылись первый раз за полгода. Ребята нагрели нам баню, и мы помылись как положено - горячей водой, с мочалкой. Накормили нас...", - отметила женщина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844577118.html
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"Чем могли, помогали" – жители Соледара о российских военных
"Чем могли, помогали" – жители Соледара о российских военных
2023-01-13T12:35
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12:35 13.01.2023 (обновлено: 13:23 13.01.2023)
Жительница Соледара рассказала, как российские военные спасли ее мужа
Жительница Соледара рассказала, как российские военные помогали семье едой и лекарствами