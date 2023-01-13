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Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844577118.html
Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили
Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили
Украинские войска, когда базировались в Соледаре в ДНР, занимались мародерством, запугивали местных жителей и распивали алкоголь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:34
2023-01-13T17:32
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Украинские войска, когда базировались в Соледаре в ДНР, занимались мародерством, запугивали местных жителей и распивали алкоголь, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Андрей Шистка. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, сообщил накануне РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Было и мародерство, было запугивание каждый день. Окопы у них были в нашем огороде, ну, они прикрывались нами, я так понял... Они и в домах селились, где получше выбирали", - рассказал Шистка. По его словам, украинские военные были не прочь выпить. "Вино в основном забирали, да они все забирали... Там у нас много у кого виноградники, виноделов очень много", - отметил собеседник. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844551285.html
соледар
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безопасность, соледар, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:34 13.01.2023 (обновлено: 17:32 13.01.2023)
 
Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили

Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и распивали алкоголь

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Украинские войска, когда базировались в Соледаре в ДНР, занимались мародерством, запугивали местных жителей и распивали алкоголь, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Андрей Шистка.
Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, сообщил накануне РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.
"Было и мародерство, было запугивание каждый день. Окопы у них были в нашем огороде, ну, они прикрывались нами, я так понял... Они и в домах селились, где получше выбирали", - рассказал Шистка.
По его словам, украинские военные были не прочь выпить. "Вино в основном забирали, да они все забирали... Там у нас много у кого виноградники, виноделов очень много", - отметил собеседник.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Это был ад: жители Соледара рассказали, как месяцами выживали в подвале - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Жители Соледара рассказали, как месяцами выживали в подвале
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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