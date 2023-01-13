https://ria.ru/20230113/soledar-1844577118.html

Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили

Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал, что ВСУ в городе занимались мародерством и пили

Украинские войска, когда базировались в Соледаре в ДНР, занимались мародерством, запугивали местных жителей и распивали алкоголь, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:34

2023-01-13T11:34

2023-01-13T17:32

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Украинские войска, когда базировались в Соледаре в ДНР, занимались мародерством, запугивали местных жителей и распивали алкоголь, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Андрей Шистка. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, сообщил накануне РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Было и мародерство, было запугивание каждый день. Окопы у них были в нашем огороде, ну, они прикрывались нами, я так понял... Они и в домах селились, где получше выбирали", - рассказал Шистка. По его словам, украинские военные были не прочь выпить. "Вино в основном забирали, да они все забирали... Там у нас много у кого виноградники, виноделов очень много", - отметил собеседник. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844551285.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, соледар, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр