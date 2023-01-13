https://ria.ru/20230113/soledar-1844575625.html

Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР

Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023

Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР

Украинские войска еще будут пытаться проводить атаки на Соледар в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать только росту их потерь, считает военный РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:31

2023-01-13T11:31

2023-01-13T11:31

донецкая народная республика

соледар

воздушно-десантные войска россии

виталий киселев

евгений пригожин

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска еще будут пытаться проводить атаки на Соледар в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать только росту их потерь, считает военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. "Будут ли еще атаки? Я думаю, что небольшими группами они что-то будут пытаться делать, то есть показать для своих хозяев, что мы не бросили Соледар, мы продолжаем его возвращать. Но потери будут колоссальные у них, потому как и техника у них понесла большие потери, и личного состава. Для того, чтобы набрать (необходимое) количество для штурма Соледара, огромное количество людей необходимо", - сказал Киселев в эфире Первого канала. "Безусловно, они могут сейчас тех, кто неподготовленные, из Харьковской области забросить сюда: 10 тысяч, 20, 30 тысяч. А какой результат будет? Просто флажки будут стоять в земле, где будет целое поле похороненных вэсэушников – на этом все и закончится", - добавил он. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.

https://ria.ru/20230113/soledar-1844542246.html

донецкая народная республика

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, соледар, воздушно-десантные войска россии, виталий киселев, евгений пригожин, денис пушилин, безопасность