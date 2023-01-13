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Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023
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Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР
Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023
Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР
Украинские войска еще будут пытаться проводить атаки на Соледар в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать только росту их потерь, считает военный РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:31
2023-01-13T11:31
донецкая народная республика
соледар
воздушно-десантные войска россии
виталий киселев
евгений пригожин
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска еще будут пытаться проводить атаки на Соледар в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать только росту их потерь, считает военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. "Будут ли еще атаки? Я думаю, что небольшими группами они что-то будут пытаться делать, то есть показать для своих хозяев, что мы не бросили Соледар, мы продолжаем его возвращать. Но потери будут колоссальные у них, потому как и техника у них понесла большие потери, и личного состава. Для того, чтобы набрать (необходимое) количество для штурма Соледара, огромное количество людей необходимо", - сказал Киселев в эфире Первого канала. "Безусловно, они могут сейчас тех, кто неподготовленные, из Харьковской области забросить сюда: 10 тысяч, 20, 30 тысяч. А какой результат будет? Просто флажки будут стоять в земле, где будет целое поле похороненных вэсэушников – на этом все и закончится", - добавил он. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, соледар, воздушно-десантные войска россии, виталий киселев, евгений пригожин, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Соледар, Воздушно-десантные войска России, Виталий Киселев, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Безопасность
11:31 13.01.2023
 
Украина еще будет пытаться отбить Соледар, считает полковник армии ЛНР

В ЛНР считают, что ВСУ будут пытаться отбить Соледар, только увеличивая свои потери

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска еще будут пытаться проводить атаки на Соледар в Донецкой Народной Республике, что будет способствовать только росту их потерь, считает военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
"Будут ли еще атаки? Я думаю, что небольшими группами они что-то будут пытаться делать, то есть показать для своих хозяев, что мы не бросили Соледар, мы продолжаем его возвращать. Но потери будут колоссальные у них, потому как и техника у них понесла большие потери, и личного состава. Для того, чтобы набрать (необходимое) количество для штурма Соледара, огромное количество людей необходимо", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
"Безусловно, они могут сейчас тех, кто неподготовленные, из Харьковской области забросить сюда: 10 тысяч, 20, 30 тысяч. А какой результат будет? Просто флажки будут стоять в земле, где будет целое поле похороненных вэсэушников – на этом все и закончится", - добавил он.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска, логистического центра украинской группировки.
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Донецкая Народная РеспубликаСоледарВоздушно-десантные войска РоссииВиталий КиселевЕвгений ПригожинДенис ПушилинБезопасность
 
 
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