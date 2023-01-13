https://ria.ru/20230113/soledar-1844542246.html

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:17

2023-01-13T09:17

2023-01-13T10:49

специальная военная операция на украине

происшествия

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел."Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил", — вспоминает очевидец.Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Много домов погорело": Киев мог обстреливать Соледар фосфорными снарядами Житель Соледара рассказал, что Киев мог обстреливать город фосфорными снарядами. 2023-01-13T09:17 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия