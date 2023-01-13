https://ria.ru/20230113/soledar-1844542246.html
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами
Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:17
2023-01-13T09:17
2023-01-13T10:49
специальная военная операция на украине
происшествия
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел."Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил", — вспоминает очевидец.Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844546086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d5fcf09d25abf419d6fdad9018e1165.jpg
"Много домов погорело": Киев мог обстреливать Соледар фосфорными снарядами
Житель Соледара рассказал, что Киев мог обстреливать город фосфорными снарядами.
2023-01-13T09:17
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
09:17 13.01.2023 (обновлено: 10:49 13.01.2023)
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами
Житель Соледара рассказал, как тушил дома, которые ВСУ обстреливали фосфорными снарядами
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин.
"Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь. <...> То ли фосфор, <...> гирлянды (были. — Прим. ред.). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она. <...> У нас летом много домов погорело", — сказал он.
Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
"Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил", — вспоминает очевидец.
Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.