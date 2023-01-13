Рейтинг@Mail.ru
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844542246.html
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами
Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:17
2023-01-13T10:49
специальная военная операция на украине
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844546086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea0adeaafb19a13e50b857e5a9179875.jpg
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел."Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил", — вспоминает очевидец.Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Много домов погорело": Киев мог обстреливать Соледар фосфорными снарядами
Житель Соледара рассказал, что Киев мог обстреливать город фосфорными снарядами.
2023-01-13T09:17
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844546086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d5fcf09d25abf419d6fdad9018e1165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
09:17 13.01.2023 (обновлено: 10:49 13.01.2023)
 
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

Житель Соледара рассказал, как тушил дома, которые ВСУ обстреливали фосфорными снарядами

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами Соледар и заявляли, что это делает российская сторона, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин.

"Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь. <...> То ли фосфор, <...> гирлянды (были. — Прим. ред.). Это стреляли из-под Носовки, есть там точка, оттуда стреляли по нам, а говорили, что российская армия. Хотя российская армия брала тогда Владимировку, далековато была она. <...> У нас летом много домов погорело", — сказал он.

Он отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
"Украинский танк у нас ездил пять месяцев, который был любитель из-под домов стрелять. Он выезжал и вокруг нашего поселка ездил. Сначала их было несколько, а потом один (остался. — Прим. ред.). Как призрак ездил", — вспоминает очевидец.
Как сообщило ранее Минобороны, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 января, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала