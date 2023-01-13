https://ria.ru/20230113/soledar-1844536741.html
Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных
Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных
Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:30
2023-01-13T08:30
2023-01-13T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
соледар
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "У меня есть знакомая, которая выехала на Украину... На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса", - добавил мужчина.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
соледар
донбасс
донецкая народная республика
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"Вплоть до туалетной бумаги": житель Соледара о мародерстве украинских военных
Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин
2023-01-13T08:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, соледар, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Соледар, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
08:30 13.01.2023 (обновлено: 10:23 13.01.2023)
Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных
Житель Соледара: ВСУ взламывали дома и вывозили из города бытовую технику и ценные вещи