https://ria.ru/20230113/soledar-1844536741.html

Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных

Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал о мародерстве украинских военных

Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:30

2023-01-13T08:30

2023-01-13T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

соледар

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "У меня есть знакомая, которая выехала на Украину... На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса", - добавил мужчина.В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

соледар

донбасс

донецкая народная республика

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"Вплоть до туалетной бумаги": житель Соледара о мародерстве украинских военных Украинские военные вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи покинувших город жителей, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин 2023-01-13T08:30 true PT1M50S

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Ольга Фомченкова

происшествия, соледар, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика