https://ria.ru/20230113/soledar-1844529720.html

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе

Житель Соледара Александр Меренко рассказал РИА Новости, что в город приезжали иностранные журналисты, но с местными жителями они не общались, а снимали... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T07:06

2023-01-13T07:06

2023-01-13T07:06

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Соледара Александр Меренко рассказал РИА Новости, что в город приезжали иностранные журналисты, но с местными жителями они не общались, а снимали "прилеты". Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Много (было иностранных журналистов), но они не брали интервью. Только прилет – сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет - и они прибегают, потому что, видимо, заказано было…", - рассказал Александр Меренко. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии