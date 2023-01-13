https://ria.ru/20230113/soledar-1844529720.html
Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе
Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе
Житель Соледара Александр Меренко рассказал РИА Новости, что в город приезжали иностранные журналисты, но с местными жителями они не общались, а снимали... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T07:06
2023-01-13T07:06
2023-01-13T07:06
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
россия
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Соледара Александр Меренко рассказал РИА Новости, что в город приезжали иностранные журналисты, но с местными жителями они не общались, а снимали "прилеты". Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Много (было иностранных журналистов), но они не брали интервью. Только прилет – сразу пресса тут как тут. Если пресса в городе, значит, будет прилет. Прилет - и они прибегают, потому что, видимо, заказано было…", - рассказал Александр Меренко. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230112/soledar-1844486975.html
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
Житель Соледара рассказал о работе иностранных журналистов в городе
Житель Соледара: в город приезжали иностранные журналисты, но с местными они не общались