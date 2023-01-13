Рейтинг@Mail.ru
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии
Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:08
2023-01-13T09:24
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
грузия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844541716_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_805a249c9092a66ec63321eb23a82c9c.jpg
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Были у нас грузинские наемники. Потом они признались, что мы им мешаем... Когда уже стояли российские войска, между ними и нами (мирными гражданами) стояли ВСУ. И грузинские наемники обстреливали наш поселок, чтобы выселить людей. У меня прилет возле дома был от них, а у одного парня с моей улицы руку оторвало осколком...", - рассказал Кузин. О том, что украинские войска наносили удары по жилому сектору, рассказал РИА Новости и житель Яковлевки (населенный пункт в трех километрах от Соледара) Денис Богатов. "Мирные люди просто мешали им своим присутствием. Они могли сделать специально прилет, где люди живут, чтобы они покинули свое место жительства, освободили место для них. У меня погибли знакомые… А потом они сами подходили с вопросом: "Почему вы здесь остались? Давайте мы поможем вас эвакуировать на Украину", - вспоминает мужчина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230112/soledar-1844409653.html
соледар
донецкая народная республика
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы им мешаем": грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор под Соледаром
Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия, рассказал РИА Новости местный житель.
2023-01-13T06:08
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844541716_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_318bb935aefc3fd4d431e72c491be95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, грузия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Грузия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
06:08 13.01.2023 (обновлено: 09:24 13.01.2023)
 
Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии

Житель Соледара: грузинские наемники обстреливали жилой сектор, чтобы выселить граждан

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин.
Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
"Были у нас грузинские наемники. Потом они признались, что мы им мешаем... Когда уже стояли российские войска, между ними и нами (мирными гражданами) стояли ВСУ. И грузинские наемники обстреливали наш поселок, чтобы выселить людей. У меня прилет возле дома был от них, а у одного парня с моей улицы руку оторвало осколком...", - рассказал Кузин.
О том, что украинские войска наносили удары по жилому сектору, рассказал РИА Новости и житель Яковлевки (населенный пункт в трех километрах от Соледара) Денис Богатов.
"Мирные люди просто мешали им своим присутствием. Они могли сделать специально прилет, где люди живут, чтобы они покинули свое место жительства, освободили место для них. У меня погибли знакомые… А потом они сами подходили с вопросом: "Почему вы здесь остались? Давайте мы поможем вас эвакуировать на Украину", - вспоминает мужчина.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:04Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
 
Евгений ПригожинДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная РеспубликаГрузияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала