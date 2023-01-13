https://ria.ru/20230113/soledar-1844527248.html

Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии

Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал об обстреле жилых домов наемниками из Грузии

Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T06:08

2023-01-13T06:08

2023-01-13T09:24

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

донецкая народная республика

грузия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия, рассказал РИА Новости местный житель Сергей Кузин. Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Были у нас грузинские наемники. Потом они признались, что мы им мешаем... Когда уже стояли российские войска, между ними и нами (мирными гражданами) стояли ВСУ. И грузинские наемники обстреливали наш поселок, чтобы выселить людей. У меня прилет возле дома был от них, а у одного парня с моей улицы руку оторвало осколком...", - рассказал Кузин. О том, что украинские войска наносили удары по жилому сектору, рассказал РИА Новости и житель Яковлевки (населенный пункт в трех километрах от Соледара) Денис Богатов. "Мирные люди просто мешали им своим присутствием. Они могли сделать специально прилет, где люди живут, чтобы они покинули свое место жительства, освободили место для них. У меня погибли знакомые… А потом они сами подходили с вопросом: "Почему вы здесь остались? Давайте мы поможем вас эвакуировать на Украину", - вспоминает мужчина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230112/soledar-1844409653.html

соледар

донецкая народная республика

грузия

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"Мы им мешаем": грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор под Соледаром Грузинские наемники намеренно обстреливали жилой сектор в пригороде Соледара (ДНР), чтобы выселить мирных граждан, которые мешали им вести боевые действия, рассказал РИА Новости местный житель. 2023-01-13T06:08 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, грузия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии