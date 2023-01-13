https://ria.ru/20230113/soledar-1844525376.html
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T05:12
2023-01-13T05:12
2023-01-13T09:38
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные."Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально. <...> Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете". Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале. <...> Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили – и чай, и сигареты, и покушать", – рассказал Шистка.Как рассказал ранее РИА Новости глава горадминистрации Александр Шатов, сейчас мирных жителей размещают в городе Шахтерск.В среду Минобороны Ррссии сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230112/kontrataka-1844493971.html
соледар
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"Сразу понял, что свои": житель Соледара о первых часах, когда в город вошли российские военные
Житель Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные
2023-01-13T05:12
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PT1M11S
РИА Новости
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
05:12 13.01.2023 (обновлено: 09:38 13.01.2023)
Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные
Житель Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах после входа в город ВС России