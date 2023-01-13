https://ria.ru/20230113/soledar-1844525376.html

Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные

Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара рассказал, как в город вошли российские военные

Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T05:12

2023-01-13T05:12

2023-01-13T09:38

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв — РИА Новости. Житель освобожденного Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные."Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: "Братки, пробьем, если все нормально. <...> Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете". Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале. <...> Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили – и чай, и сигареты, и покушать", – рассказал Шистка.Как рассказал ранее РИА Новости глава горадминистрации Александр Шатов, сейчас мирных жителей размещают в городе Шахтерск.В среду Минобороны Ррссии сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230112/kontrataka-1844493971.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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"Сразу понял, что свои": житель Соледара о первых часах, когда в город вошли российские военные Житель Соледара Андрей Шистка рассказал РИА Новости о первых часах, когда в город вошли российские военные 2023-01-13T05:12 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии