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Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844524032.html
Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ
Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ
Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:04
2023-01-13T09:07
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
россия
воздушно-десантные войска россии
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников. Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - вспоминает житель Соледара. По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники. "Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", - рассказал мужчина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230112/kontrataka-1844493971.html
соледар
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"На мясо": житель освобожденного Соледара рассказал о колоссальных украинских потерях
Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России
04:04 13.01.2023 (обновлено: 09:07 13.01.2023)
 
Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ

Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ и телах убитых украинских военных во дворах

Читать ria.ru в
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников.
Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.
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"Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - вспоминает житель Соледара.
По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.
"Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", - рассказал мужчина.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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