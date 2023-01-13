https://ria.ru/20230113/soledar-1844524032.html

Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ

Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023

Житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ

Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:04

2023-01-13T04:04

2023-01-13T09:07

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

донецкая народная республика

россия

воздушно-десантные войска россии

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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал РИА Новости о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников. Сейчас мирных жителей Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. "Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно… Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал – да они им и не нужны, они - мясо", - вспоминает житель Соледара. По его словам, с самых первых дней захода украинских войск в городе были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники. "Они мобилизованных пускают вперемешку с самостоятельными, чтобы не было полностью частей мобилизованных и самостоятельных, разбавляют, чтобы не было такого момента, как самовольная сдача в плен, дезертирство… Дальше – больше: шли уже даже и худые, и толстые, инвалиды, на мясо вели всех", - рассказал мужчина. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20230112/kontrataka-1844493971.html

соледар

донецкая народная республика

россия

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"На мясо": житель освобожденного Соледара рассказал о колоссальных украинских потерях Житель освобожденного Соледара в ДНР рассказал о колоссальных украинских потерях в городе, по его словам, "на мясо" вели всех подряд – и мобилизованных, и контрактников 2023-01-13T04:04 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений пригожин, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии