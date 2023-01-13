03:25 13.01.2023 (обновлено: 03:55 13.01.2023)
Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения
Житель Соледара: за три дня до освобождения города в нем стояли французские БТР
© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Соледара рассказал РИА Новости, что буквально за три дня до освобождения города российскими военными в жилых кварталах стояли французские БТР.
Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.
"Буквально за неделю до прихода российской армии непосредственно в город три дня стояли штук семь БМП - конкретно в секторе нашего двора. А до этого просто так по городу ездили. Также в (жилом) секторе за три дня до прихода ребят стояли несколько французских (компании) "Рено" БТР четырехколесных, но они через день уехали сразу. А потом заехали на (бронеавтомобилях - ред.) "Казаках" на те же самые точки", - рассказал мужчина.
Он также заявил, что несколько раз среди украинских военных слышал английскую речь.
В среду Минобороны России сообщали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.