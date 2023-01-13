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Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844522956.html
Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения
Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения - РИА Новости, 13.01.2023
Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения
Житель Соледара рассказал РИА Новости, что буквально за три дня до освобождения города российскими военными в жилых кварталах стояли французские БТР. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T03:25
2023-01-13T03:55
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Соледара рассказал РИА Новости, что буквально за три дня до освобождения города российскими военными в жилых кварталах стояли французские БТР.Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов. Он также заявил, что несколько раз среди украинских военных слышал английскую речь. В среду Минобороны России сообщали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html
соледар
россия
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
03:25 13.01.2023 (обновлено: 03:55 13.01.2023)
 
Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения

Житель Соледара: за три дня до освобождения города в нем стояли французские БТР

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Соледара
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Соледара. Архивное фото
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ШАХТЕРСК (ДНР), 13 янв - РИА Новости. Житель Соледара рассказал РИА Новости, что буквально за три дня до освобождения города российскими военными в жилых кварталах стояли французские БТР.
Сейчас мирных жителей освобожденного Соледара размещают в городе Шахтерске, рассказал в четверг РИА Новости глава администрации города Александр Шатов.

"Буквально за неделю до прихода российской армии непосредственно в город три дня стояли штук семь БМП - конкретно в секторе нашего двора. А до этого просто так по городу ездили. Также в (жилом) секторе за три дня до прихода ребят стояли несколько французских (компании) "Рено" БТР четырехколесных, но они через день уехали сразу. А потом заехали на (бронеавтомобилях - ред.) "Казаках" на те же самые точки", - рассказал мужчина.

Он также заявил, что несколько раз среди украинских военных слышал английскую речь.
В среду Минобороны России сообщали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 01:42Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинДенис ПушилинСоледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска России
 
 
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