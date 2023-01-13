Житель Соледара сообщил о французских БТР в городе накануне освобождения

"Буквально за неделю до прихода российской армии непосредственно в город три дня стояли штук семь БМП - конкретно в секторе нашего двора. А до этого просто так по городу ездили. Также в (жилом) секторе за три дня до прихода ребят стояли несколько французских (компании) "Рено" БТР четырехколесных, но они через день уехали сразу. А потом заехали на (бронеавтомобилях - ред.) "Казаках" на те же самые точки", - рассказал мужчина.