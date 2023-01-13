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СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:42
2023-01-13T02:35
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы."Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/nakazanie-1835447126.html
соледар
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
01:42 13.01.2023 (обновлено: 02:35 13.01.2023)
 
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

CNN: боец ВСУ заявил, что обещавший эвакуацию Киев бросил солдат без еды и воды в Соледаре

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN.

"Мы пытались отступить, но русские уже там. Если сегодня (в четверг) не будет приказа об отступлении, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем выведены. А теперь нас просто бросили", - сказал он телеканалу по телефону.

По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы.
"Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.
Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинДенис ПушилинСоледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска России
 
 
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