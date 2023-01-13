https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:42
2023-01-13T01:42
2023-01-13T02:35
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
денис пушилин
соледар
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы."Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/nakazanie-1835447126.html
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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России
01:42 13.01.2023 (обновлено: 02:35 13.01.2023)
СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре
CNN: боец ВСУ заявил, что обещавший эвакуацию Киев бросил солдат без еды и воды в Соледаре