https://ria.ru/20230113/soledar-1844519732.html

СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: боец ВСУ заявил, что его подразделение "просто бросили" в Соледаре

Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:42

2023-01-13T01:42

2023-01-13T02:35

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

денис пушилин

соледар

россия

донецкая народная республика

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский солдат, оставшийся в Соледаре, заявил, что его подразделение "просто бросили", сообщает телеканал CNN. По его словам, у солдат его подразделения закончилась еда и не хватает воды, но все еще есть боеприпасы."Судя по звукам боя, другие подразделения либо отступили, либо получили приказ отступить", - добавил он.Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/nakazanie-1835447126.html

соледар

россия

донецкая народная республика

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евгений пригожин, денис пушилин, соледар, россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии