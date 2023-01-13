Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети
Новый сезон "Содержанок" выйдет 16 февраля в Сети
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта.
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Содержанки"
События разворачиваются спустя три года после финала третьей части. Персонажи встречаются на "Белой вечеринке" на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла за Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) стала женой влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун).
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Содержанки"
Мила (Марина Зудина) радуется свободной жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) собирается снимать новую ленту. Посещает встречу и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь свои интересы. Впрочем, светская тусовка омрачается трагедией – умирает влиятельный гость.
"Нам не хотелось "ломать" персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей с их связями, статусом вихрем врывается новая правда", – говорит режиссер сезона Ламара Согомонян.
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
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Кадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Сцена из сериала "Содержанки"
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Сцена из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Фрагмент из сериала "Содержанки"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 3
Кадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 3
Сцена из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 3
Фрагмент из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
В пресс-службе отметили, что в новом сезоне к команде проекта присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.
Посмотреть новые серии можно будет в онлайн-кинотеатре Start.