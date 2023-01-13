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Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230113/soderzhanki-1844581542.html
Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети
Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети - РИА Новости, 13.01.2023
Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети
Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:15
2023-01-13T12:15
культура
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кино и сериалы
что посмотреть
константин лавроненко
марина зудина
игорь миркурбанов
дарья мороз
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта. События разворачиваются спустя три года после финала третьей части. Персонажи встречаются на "Белой вечеринке" на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла за Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) стала женой влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) радуется свободной жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) собирается снимать новую ленту. Посещает встречу и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь свои интересы. Впрочем, светская тусовка омрачается трагедией – умирает влиятельный гость."Нам не хотелось "ломать" персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей с их связями, статусом вихрем врывается новая правда", – говорит режиссер сезона Ламара Согомонян.В пресс-службе отметили, что в новом сезоне к команде проекта присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.Посмотреть новые серии можно будет в онлайн-кинотеатре Start.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , константин лавроненко, марина зудина, игорь миркурбанов, дарья мороз
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Константин Лавроненко, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дарья Мороз
12:15 13.01.2023
 
Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети

Новый сезон "Содержанок" выйдет 16 февраля в Сети

© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта.
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Содержанки"
События разворачиваются спустя три года после финала третьей части. Персонажи встречаются на "Белой вечеринке" на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла за Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) стала женой влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун).
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
Кадр из сериала "Содержанки"
Мила (Марина Зудина) радуется свободной жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) собирается снимать новую ленту. Посещает встречу и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь свои интересы. Впрочем, светская тусовка омрачается трагедией – умирает влиятельный гость.
"Нам не хотелось "ломать" персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей с их связями, статусом вихрем врывается новая правда", – говорит режиссер сезона Ламара Согомонян.
© Фото : Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Содержанки"
Кадр из сериала Содержанки
1 из 3
Кадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Сцена из сериала "Содержанки"

Кадр из сериала Содержанки
2 из 3

Сцена из сериала "Содержанки"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
© Фото : Онлайн-кинотеатр START

Фрагмент из сериала "Содержанки"

Кадр из сериала Содержанки
3 из 3

Фрагмент из сериала "Содержанки"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
1 из 3
Кадр из сериала "Содержанки"
© Фото : Онлайн-кинотеатр START
2 из 3

Сцена из сериала "Содержанки"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
3 из 3

Фрагмент из сериала "Содержанки"

© Фото : Онлайн-кинотеатр START
В пресс-службе отметили, что в новом сезоне к команде проекта присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.
Посмотреть новые серии можно будет в онлайн-кинотеатре Start.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьКонстантин ЛавроненкоМарина ЗудинаИгорь МиркурбановДарья Мороз
 
 
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