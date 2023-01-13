https://ria.ru/20230113/soderzhanki-1844581542.html

Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети

Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети - РИА Новости, 13.01.2023

Новый сезон "Содержанок" выйдет в феврале в Сети

Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:15

2023-01-13T12:15

2023-01-13T12:15

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый сезон сериала "Содержанки" выйдет в Сети 16 февраля, сообщила пресс-служба проекта. События разворачиваются спустя три года после финала третьей части. Персонажи встречаются на "Белой вечеринке" на петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) вышла за Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) стала женой влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) радуется свободной жизни, Дарюс (Игорь Миркурбанов) собирается снимать новую ленту. Посещает встречу и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и у всех, у нее здесь свои интересы. Впрочем, светская тусовка омрачается трагедией – умирает влиятельный гость."Нам не хотелось "ломать" персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей с их связями, статусом вихрем врывается новая правда", – говорит режиссер сезона Ламара Согомонян.В пресс-службе отметили, что в новом сезоне к команде проекта присоединились Сергей Горошко, Иван Мулин, Наталья Рогожкина, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.Посмотреть новые серии можно будет в онлайн-кинотеатре Start.

https://ria.ru/20230110/kino-1843736367.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , константин лавроненко, марина зудина, игорь миркурбанов, дарья мороз