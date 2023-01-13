https://ria.ru/20230113/smi-1844602010.html

Турчак назвал российские СМИ волнорезом западной пропаганды

Турчак назвал российские СМИ волнорезом западной пропаганды - РИА Новости, 13.01.2023

Турчак назвал российские СМИ волнорезом западной пропаганды

Российская пресса взяла на себя роль волнореза "вражеской пропаганды" в условиях информационной войны, любые попытки Запада посеять панику и раскачать тыл... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:52

2023-01-13T12:52

2023-01-13T13:12

общество

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская пресса взяла на себя роль волнореза "вражеской пропаганды" в условиях информационной войны, любые попытки Запада посеять панику и раскачать тыл разбиваются о правдивые репортажи журналистов и новости из тыла, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и поздравил журналистов с Днём российской печати. День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. "В условиях информационной войны, огромного количества фейковых новостей наша пресса взяла на себя роль волнореза вражеской пропаганды. Любые попытки ЦИПСО и Запада посеять панику, раскачать наш тыл разбиваются о правдивые репортажи и сводки с фронта, новости из тыла. Наши СМИ справляются с этой задачей лучше многих штатных специалистов. За что всем журналистам и средствам массовой информации огромное человеческое спасибо и низкий поклон", - приводят в пресс-службе слова Турчака. Он также поздравил журналистов с праздником и пожелал здоровья, творческих успехов, интересных тем и журналистской удачи. "Каждый год в День печати мы говорим, как важна работа прессы для общества, как важен доступ к объективной, достоверной информации. Как журналисты помогают выявлять проблемы, подталкивают власть к их решению. Но, пожалуй, еще никогда мы не ощущали это так остро, как после начала СВО. И во многом это именно заслуга СМИ и, отдельно - военкоров", - добавил политик. Секретарь Генсовета партии также отметил, что военкоры идут плечом к плечу с российскими военнослужащими на протяжении всей спецоперации, и для миллионов людей именно они стали ключевым источником оперативных и точных сведений и том, что происходит на фронте. "Потому, что дают реальную картину не просто без задержек, но и без прикрас. Именно поэтому мы пригласили военкоров в нашу рабочую группу по вопросам СВО, чтобы честно и с фактами на руках показывать реальную картину, без лакировки. Военкоры и многие другие представители нашей российской журналистики как никто настроены на победу и готовы за нее бороться всеми доступными средствами. И это то, что нас объединяет", - подчеркнул Турчак.

https://ria.ru/20221226/rgsu-1841474218.html

https://ria.ru/20220603/informatsiya-1792765411.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, андрей турчак, единая россия