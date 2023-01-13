https://ria.ru/20230113/smi-1844552723.html

Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ

Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ

Около полутора тысяч социально значимых проектов СМИ получили государственную поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в 2022 году, в этом году поддержка... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:15

2023-01-13T10:15

2023-01-13T10:15

общество

медиа - общество

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около полутора тысяч социально значимых проектов СМИ получили государственную поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в 2022 году, в этом году поддержка будет не меньшей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Отмечу, что правительство продолжит оказывать поддержку редакциям. Так, в 2022 году ее получили около 1,5 тысяч социально значимых проектов СМИ на сумму 1,2 млрд рублей. В этом году поддержка будет не меньше", - отметил Чернышенко в поздравлении с Днем российской печати, его слова приводит его аппарат. Он добавил, что в прошлом году Россия столкнулась с новыми вызовами - против нас была развязана масштабная информационная война, в ее условиях профессиональная работа журналистов, редакторов телевизионных, печатных СМИ, информационных агентств стала особенно значимой. "Сегодня именно они достоверно рассказывают людям о том, что происходит в стране и мире, дают верные ориентиры в постоянно меняющемся информационном поле, ограждают свою аудиторию от потока фейковых новостей. Уверен, общество это ценит. И мы видим, как уважают наших военкоров, доверяют и как ждут от них новостей!", - сказал вице-премьер. По его словам, за прошедший год многое было переосмыслено, немало сделано, но ценности журналистики остаются незыблемыми – это гражданская позиция, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность. "Поздравляю всех сотрудников отечественной медиаотрасли с профессиональным праздником - Днем российской печати. Этот год – юбилейный для отечественных средств массовой информации. Ровно 320 лет назад, 13 января 1703 года, вышел в свет первый номер газеты "Санкт-Петербургские ведомости", с него и началась история российских СМИ... Желаю всей российской медиаотрасли удерживать свою аудиторию и всегда быть на шаг впереди! Успехов, ярких проектов и крепкого здоровья всем сотрудникам средств массовой информации!", - заключил вице-премьер. День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".

https://ria.ru/20230113/pechat-1844112905.html

https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844541187.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, медиа - общество, дмитрий чернышенко, россия