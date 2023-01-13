https://ria.ru/20230113/smi-1844552723.html
Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ
Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ
Около полутора тысяч социально значимых проектов СМИ получили государственную поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в 2022 году, в этом году поддержка... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:15
2023-01-13T10:15
2023-01-13T10:15
общество
медиа - общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около полутора тысяч социально значимых проектов СМИ получили государственную поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в 2022 году, в этом году поддержка будет не меньшей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Отмечу, что правительство продолжит оказывать поддержку редакциям. Так, в 2022 году ее получили около 1,5 тысяч социально значимых проектов СМИ на сумму 1,2 млрд рублей. В этом году поддержка будет не меньше", - отметил Чернышенко в поздравлении с Днем российской печати, его слова приводит его аппарат. Он добавил, что в прошлом году Россия столкнулась с новыми вызовами - против нас была развязана масштабная информационная война, в ее условиях профессиональная работа журналистов, редакторов телевизионных, печатных СМИ, информационных агентств стала особенно значимой. "Сегодня именно они достоверно рассказывают людям о том, что происходит в стране и мире, дают верные ориентиры в постоянно меняющемся информационном поле, ограждают свою аудиторию от потока фейковых новостей. Уверен, общество это ценит. И мы видим, как уважают наших военкоров, доверяют и как ждут от них новостей!", - сказал вице-премьер. По его словам, за прошедший год многое было переосмыслено, немало сделано, но ценности журналистики остаются незыблемыми – это гражданская позиция, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность. "Поздравляю всех сотрудников отечественной медиаотрасли с профессиональным праздником - Днем российской печати. Этот год – юбилейный для отечественных средств массовой информации. Ровно 320 лет назад, 13 января 1703 года, вышел в свет первый номер газеты "Санкт-Петербургские ведомости", с него и началась история российских СМИ... Желаю всей российской медиаотрасли удерживать свою аудиторию и всегда быть на шаг впереди! Успехов, ярких проектов и крепкого здоровья всем сотрудникам средств массовой информации!", - заключил вице-премьер. День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".
https://ria.ru/20230113/pechat-1844112905.html
https://ria.ru/20230113/zhurnalisty-1844541187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медиа - общество, дмитрий чернышенко, россия
Общество, Медиа - Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия
Чернышенко в День российской печати рассказал о господдержке СМИ
Чернышенко: в 2023 году СМИ получат господдержку на сумму не менее 1,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около полутора тысяч социально значимых проектов СМИ получили государственную поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в 2022 году, в этом году поддержка будет не меньшей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Отмечу, что правительство продолжит оказывать поддержку редакциям. Так, в 2022 году ее получили около 1,5 тысяч социально значимых проектов СМИ на сумму 1,2 млрд рублей. В этом году поддержка будет не меньше", - отметил Чернышенко в поздравлении с Днем российской печати, его слова приводит его аппарат.
Он добавил, что в прошлом году Россия столкнулась с новыми вызовами - против нас была развязана масштабная информационная война, в ее условиях профессиональная работа журналистов, редакторов телевизионных, печатных СМИ, информационных агентств стала особенно значимой.
"Сегодня именно они достоверно рассказывают людям о том, что происходит в стране и мире, дают верные ориентиры в постоянно меняющемся информационном поле, ограждают свою аудиторию от потока фейковых новостей. Уверен, общество это ценит. И мы видим, как уважают наших военкоров, доверяют и как ждут от них новостей!", - сказал вице-премьер.
По его словам, за прошедший год многое было переосмыслено, немало сделано, но ценности журналистики остаются незыблемыми – это гражданская позиция, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность.
"Поздравляю всех сотрудников отечественной медиаотрасли с профессиональным праздником - Днем российской печати. Этот год – юбилейный для отечественных средств массовой информации. Ровно 320 лет назад, 13 января 1703 года, вышел в свет первый номер газеты "Санкт-Петербургские ведомости", с него и началась история российских СМИ... Желаю всей российской медиаотрасли удерживать свою аудиторию и всегда быть на шаг впереди! Успехов, ярких проектов и крепкого здоровья всем сотрудникам средств массовой информации!", - заключил вице-премьер.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве
вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".