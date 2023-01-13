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Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую за 70 лет вспышку скарлатины - РИА Новости, 13.01.2023
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Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую за 70 лет вспышку скарлатины
Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую за 70 лет вспышку скарлатины - РИА Новости, 13.01.2023
Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую за 70 лет вспышку скарлатины
Великобритания столкнулась в 2022 году с рекордным числом случаев заболевания скарлатиной, это стало крупнейшей вспышкой с 1950-х годов, сообщила в пятницу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:59
2023-01-13T12:59
в мире
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания столкнулась в 2022 году с рекордным числом случаев заболевания скарлатиной, это стало крупнейшей вспышкой с 1950-х годов, сообщила в пятницу газета Daily Mail. В 2022 году британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) зафиксировало 54 430 случаев заболевания скарлатиной в Англии и Уэльсе в 2022 году, что более чем в 20 раз больше, чем годом ранее. Это стало рекордным показателем с 1953 года, когда было зафиксировано 61 180 случаев заражения, говорится в статье. Количество случаев резко увеличилось в конце года в связи со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, вызывающей скарлатину и другие заболевания. Всего в результате инфекции в Британии умерло 38 детей, сообщает газета. Агентство накануне сообщило, что заболеваемость начала снижаться, однако специалисты системы здравоохранения продолжают тщательно следить за ситуацией, отмечает издание. По мнению экспертов, одной из причин резкого увеличения заболеваемости стали периоды локдауна во время пандемии коронавируса. Отсутствие контактов между детьми привело к снижению резистентности иммунитета и сделало организм более восприимчивым к инфекциям, пишет Daily Mail. Ранее издание сообщило, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков. Однако позднее власти страны включили несколько эффективных против стрептококковой инфекции антибиотиков в список запрещенных к экспорту препаратов.
https://ria.ru/20220305/skarlatina-1776806098.html
https://ria.ru/20230113/mikhalkov-1844575157.html
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в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, уэльс
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Англия, Уэльс
12:59 13.01.2023
 
Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую за 70 лет вспышку скарлатины

Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую с 1953 года вспышку скарлатины

© Depositphotos.com / anastasiyparfenyukСыпь у ребенка, больного скарлатиной
Сыпь у ребенка, больного скарлатиной - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / anastasiyparfenyuk
Сыпь у ребенка, больного скарлатиной . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Великобритания столкнулась в 2022 году с рекордным числом случаев заболевания скарлатиной, это стало крупнейшей вспышкой с 1950-х годов, сообщила в пятницу газета Daily Mail.
В 2022 году британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) зафиксировало 54 430 случаев заболевания скарлатиной в Англии и Уэльсе в 2022 году, что более чем в 20 раз больше, чем годом ранее. Это стало рекордным показателем с 1953 года, когда было зафиксировано 61 180 случаев заражения, говорится в статье.
Скарлатина у детей - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 18:08
Скарлатина: как отличить от ангины и лечить — инструкция для родителей
Количество случаев резко увеличилось в конце года в связи со вспышкой стрептококковой (группы А) инфекции, вызывающей скарлатину и другие заболевания. Всего в результате инфекции в Британии умерло 38 детей, сообщает газета.
Агентство накануне сообщило, что заболеваемость начала снижаться, однако специалисты системы здравоохранения продолжают тщательно следить за ситуацией, отмечает издание.
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В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова
По мнению экспертов, одной из причин резкого увеличения заболеваемости стали периоды локдауна во время пандемии коронавируса. Отсутствие контактов между детьми привело к снижению резистентности иммунитета и сделало организм более восприимчивым к инфекциям, пишет Daily Mail.
Ранее издание сообщило, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков. Однако позднее власти страны включили несколько эффективных против стрептококковой инфекции антибиотиков в список запрещенных к экспорту препаратов.
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