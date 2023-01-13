https://ria.ru/20230113/sistemy-1844600412.html
НАТО перебросит авиасистемы AWACS в Румынию для слежения за Россией
НАТО перебросит авиасистемы AWACS в Румынию для слежения за Россией - РИА Новости, 13.01.2023
НАТО перебросит авиасистемы AWACS в Румынию для слежения за Россией
НАТО перебросит 17 января из Германии в Румынию самолеты дальнего обнаружения AWACS для наблюдения за "российской военной активностью", говорится в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:44
2023-01-13T12:44
2023-01-13T13:02
германия
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румыния
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. НАТО перебросит 17 января из Германии в Румынию самолеты дальнего обнаружения AWACS для наблюдения за "российской военной активностью", говорится в распространенном заявлении альянса."НАТО разместит авиасистемы AWACS в Бухаресте. Прибытие самолетов запланировано на 17 января 2023 года, они будут поддерживать усиленное присутствие альянса в регионе и обеспечат мониторинг за военной активностью России", - говорится в сообщении.В НАТО связали переброску авиасистем со спецоперацией РФ на Украине и заявили, что "не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый сантиметр территории альянса". Там указали, что "системы AWACS могут обнаруживать самолеты на дистанции в сотни километров, это делает их ключевым элементом для сдерживания и обороны НАТО".Миссия рассчитана на несколько недель.В НАТО не уточнили, сколько самолетов AWACS будет направлено в Румынию. По данным СМИ, всего в Германии находится 14 таких самолетов, из которых три будут отправлены в Румынию.
https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html
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германия, в мире, румыния, нато, бухарест
Германия, В мире, Румыния, НАТО, Бухарест
12:44 13.01.2023 (обновлено: 13:02 13.01.2023)
НАТО перебросит авиасистемы AWACS в Румынию для слежения за Россией
НАТО перебросит системы AWACS в Румынию для наблюдения за "российской военной активностью"