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Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями - РИА Новости, 13.01.2023
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Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями
Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями - РИА Новости, 13.01.2023
Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями
Сирия обсуждает с РФ, как реализовать промышленные проекты в условиях санкций, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Зияд Саббаг. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:49
2023-01-13T14:49
сирия
россия
санкции в отношении россии
дамаск (город)
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ДАМАСК, 13 янв - РИА Новости. Сирия обсуждает с РФ, как реализовать промышленные проекты в условиях санкций, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Зияд Саббаг. По словам министра, с сирийской и российской стороны выдвигаются идеи по развитию сотрудничества в области промышленности, однако в настоящий момент из-за введенных против двух стран санкций их реализация сталкивается с трудностями. "Из-за введенных санкций некоторые совместные проекты Дамаска и Москвы в Сирии, которые были бы выгодны для Сирии, сталкиваются с проблемой в их реализации", - заявил министр. По словам Саббага, российской стороне от сирийских коллег были предложены многочисленные проекты по экспорту и инвестициям в Сирию. Они будут обсуждаться на ближайшем заседании Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Одной из наиболее важных для сирийской стороны тем, по его словам, на данный момент является одобренный российской стороной проект по производству базальтовых волокон. Детали, отметил Саббаг, в настоящий момент находятся в стадии изучения и обсуждения. "Также (важный для сирийской стороны проект) обеспечение (со стороны предприятий РФ) производственных линий по изготовлению ковров, учитывая, что нынешние линии устарели. Этот вопрос обсуждается с российской стороной, но санкции, наложенные на две страны, мешают прогрессу в этом", - заявил министр. Министр отметил, что Дамаск стремится, чтобы новые линии по созданию ковров "были российского производства".
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html
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сирия, россия, санкции в отношении россии, дамаск (город)
Сирия, Россия, Санкции в отношении России, Дамаск (город)
14:49 13.01.2023
 
Сирия и Россия обсуждают реализацию промышленных проектов под санкциями

Сирия обсуждает с Россией, как реализовать промышленные проекты в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЗначок с флагами России и Сирии
Значок с флагами России и Сирии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Значок с флагами России и Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 13 янв - РИА Новости. Сирия обсуждает с РФ, как реализовать промышленные проекты в условиях санкций, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности Сирии Зияд Саббаг.
По словам министра, с сирийской и российской стороны выдвигаются идеи по развитию сотрудничества в области промышленности, однако в настоящий момент из-за введенных против двух стран санкций их реализация сталкивается с трудностями.
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"Из-за введенных санкций некоторые совместные проекты Дамаска и Москвы в Сирии, которые были бы выгодны для Сирии, сталкиваются с проблемой в их реализации", - заявил министр.
По словам Саббага, российской стороне от сирийских коллег были предложены многочисленные проекты по экспорту и инвестициям в Сирию. Они будут обсуждаться на ближайшем заседании Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Одной из наиболее важных для сирийской стороны тем, по его словам, на данный момент является одобренный российской стороной проект по производству базальтовых волокон. Детали, отметил Саббаг, в настоящий момент находятся в стадии изучения и обсуждения.
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"Также (важный для сирийской стороны проект) обеспечение (со стороны предприятий РФ) производственных линий по изготовлению ковров, учитывая, что нынешние линии устарели. Этот вопрос обсуждается с российской стороной, но санкции, наложенные на две страны, мешают прогрессу в этом", - заявил министр.
Министр отметил, что Дамаск стремится, чтобы новые линии по созданию ковров "были российского производства".
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