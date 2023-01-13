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Мэр Харькова подал в суд из-за нового штрафа за русский язык

Мэр Харькова подал в суд из-за нового штрафа за русский язык - РИА Новости, 13.01.2023

Мэр Харькова подал в суд из-за нового штрафа за русский язык

Мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя из-за повторного штрафа за использование русского языка, сообщают... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:54

2023-01-13T22:54

2023-01-13T22:54

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя из-за повторного штрафа за использование русского языка, сообщают украинские СМИ. В ноябре 2022 года Терехова уже оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона, о чем сообщал Креминь. Он же тогда также вынес "предупреждение" Терехову за то, что социальные страницы мэра Харькова ведутся также на русском, то есть не на государственном языке. Тогда Терехов заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский, но в общении с харьковчанами продолжит использовать русский, так как на нем говорит 80% горожан. "Мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд на Уполномоченного по защите государственного языка из-за повторного штрафа за нарушение языкового законодательства", - сообщает украинское издание "Суспильне" ("Общественное") на своем сайте, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря харьковской мэрии Юрия Сидоренко. Отмечается, что в харьковской мэрии подтвердили направление иска в суд, но отметили, что Терехов выступает как частное лицо, а не как мэр. "Суспильне" сообщает, что смогло получить комментарий от самого уполномоченного по защите государственного языка. Креминь подтвердил, что против него подан иск, и пояснил, что второй штраф действительно был наложен на Терехова из-за использования им русского языка в его телеграм-канале и на странице в соцсети. "В связи с тем, что продолжились факты применения негосударственного (языка - ред.), мы рассмотрели дело, предложили предоставить объяснения, прибыть для рассмотрения этого дела лично или представителю, адвокату. Никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение о наложении штрафа", - приводит издание аргументацию языкового омбудсмена. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).

https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html

https://ria.ru/20221213/proekt-1838373206.html

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в мире, тарас креминь, харьков, украина, верховная рада украины